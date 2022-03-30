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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5651 пост • 716 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
На церемонии «Оскар» Джон Траволта и Ума Турман воссоздали культовую сцену из «Криминального чтива»

На церемонии «Оскар» Джон Траволта и Ума Турман воссоздали культовую сцену из «Криминального чтива» (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2022 07:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 0скар 2022   Джон Траволта   Криминальное чтиво   Ума Турман   видео   оскар   танец   
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Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон и Ума Турман собрались на сцене церемонии вручения премии «Оскар» 2022 года в театре Долби в Голливуде, чтобы представить победителя в номинации «Лучшая мужская роль» спустя более 27 лет после совместного появления в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 0скар 2022   Джон Траволта   Криминальное чтиво   Ума Турман   видео   оскар   танец   
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2  комментария
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The Dude 2 часа назад
Вот это гораздо прикольнее, чем когда один нигга другому по щам лупасит.
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perekrestok 18 минут назад
Фильм классный. Много незабываемых моментов. Танец просто шедевр!
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