На церемонии «Оскар» Джон Траволта и Ума Турман воссоздали культовую сцену из «Криминального чтива»

2080
1
1
Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон и Ума Турман собрались на сцене церемонии вручения премии «Оскар» 2022 года в театре Долби в Голливуде, чтобы представить победителя в номинации «Лучшая мужская роль» спустя более 27 лет после совместного появления в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».
«Криминальное чтиво» имело успех с момента выхода на экраны в 1995 году, получив семь номинаций на премию «Оскар» (включая номинацию на «Лучший фильм») и лучший оригинальный сценарий Квентина Тарантино и канадского режиссера и сценариста Роджера Эйвери.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Хозяйка-тиктокер - горе в семье
- Кошка напала на хозяйку во время танца
- Юный король танцпола
- Человек-паук прокатился в московском метро
- Что будет, если из индийского фильма убрать музыку
30
Понравилось30
Новости партнёров