Что будет, если из индийского фильма убрать музыку

В болливудских фильмах песни, наравне с танцами, играют одну из ключевых ролей. А теперь представьте, что будет, если убрать мелодию во время того, как поют главные герои?

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Если вам казалось, что песни в индийском кино выглядят странно, то вы просто не слышали их без музыки.