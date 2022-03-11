Что будет, если из индийского фильма убрать музыку

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В болливудских фильмах песни, наравне с танцами, играют одну из ключевых ролей. А теперь представьте, что будет, если убрать мелодию во время того, как поют главные герои?
Если вам казалось, что песни в индийском кино выглядят странно, то вы просто не слышали их без музыки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если наложить мычание и пердёж этих кретинов - авторов ролика - на что угодно, хоть на оперу "Евгениий Онегин", всё будет выглядеть странно и отвратительно.