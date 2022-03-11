FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Юмор 14229 постов • 2833 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Что будет, если из индийского фильма убрать музыку

Что будет, если из индийского фильма убрать музыку (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2022 11:17
Сообщество : Юмор
Метки: Болливуд   Индия   Юмор   без музыки   видео   прикол   танец   
578
1
1
В болливудских фильмах песни, наравне с танцами, играют одну из ключевых ролей. А теперь представьте, что будет, если убрать мелодию во время того, как поют главные герои?
Если вам казалось, что песни в индийском кино выглядят странно, то вы просто не слышали их без музыки.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Болливуд   Индия   Юмор   без музыки   видео   прикол   танец   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Sergey Pankratov Час назад
[ песни в индийском кино выглядят странно ]
Если наложить мычание и пердёж этих кретинов - авторов ролика - на что угодно, хоть на оперу "Евгениий Онегин", всё будет выглядеть странно и отвратительно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Seledochnik Полчаса назад
Был индийский фильм, убрали музыку, стал "Улицей разбитых фонарей"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Сорок лет под санкциями: как живут простые люди в Иране (5 фото) Сорок лет под санкциями: как живут простые люди в Иране (5 фото) Попугай ритмично танцует под Майкла Джексона Попугай ритмично танцует под Майкла Джексона Жена тиктокерша разучивает танец Жена тиктокерша разучивает танец Забавный монтаж неудачных трюков людей Забавный монтаж неудачных трюков людей Козел перегрыз провод микрофона во время интервью Козел перегрыз провод микрофона во время интервью Вы в танцах! Вы в танцах!
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

911972



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
5
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Подсмотрено в аптеке. Подборка убойных приколов для тех кому за 30
1
37
Подсмотрено в аптеке. Подборка убойных приколов для тех кому за 30
Набирающие популярность в сообществах
Как санкции изменят сегмент модной одежды: чего ждать российским брендам
1
24
Как санкции изменят сегмент модной одежды: чего ждать российским брендам
Авария дня. Жесткое ДТП с переворотом произошло во Владимире
0
3
Авария дня. Жесткое ДТП с переворотом произошло во Владимире
Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш
Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Надеюсь она не поняла прикола
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
7
28

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#ватермарк#интересное#Россия#автомобили#в мире#фейл#забавно#аварии
#Юмор#животные#история#СССР#кино#автомир#дети#дтп#милота#США
#прикол#интересно#факты#подборка#мир#собака#санкции#еда#Приколы#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться