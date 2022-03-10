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Эффектный взрыв шины возле ремонтной мастерской в Бразилии

Эффектный взрыв шины возле ремонтной мастерской в Бразилии (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 10:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бразилия   автомастерская   взрыв   люди   повезло   шина   
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Камера наблюдения, установленная на здании ремонтной мастерской бразильского города Марешал-Кандиду-Рондон, запечатлела момент взрыва шины. Рабочие успели забежать в помещение в последний момент.
Пишет сотрудница мастерской:

«Шина была готова к установке обратно на грузовик, когда я позвала мужа, чтобы проверить другую накачанную мной покрышку. Внезапно он услышал глухой звук и втащил меня в ремонтную мастерскую, а затем шина взорвалась»

Источник:

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Метки: Бразилия   автомастерская   взрыв   люди   повезло   шина   
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5  комментариев
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27k
lem02 39 минут назад
На солнышке нагрелась? Вообще странно, ни с того ни с сего...
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Uron 20 минут назад
похоже не впервой, опытные мастера
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6k
Tim_G Полчаса назад
Походка чувака в концовке улыбает

И показать какой герой, и из штанов вытряхнуть?
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68k
Viktor 42 минуты назад
Чуйка работает у ребят как надо!
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