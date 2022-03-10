Эффектный взрыв шины возле ремонтной мастерской в Бразилии

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Камера наблюдения, установленная на здании ремонтной мастерской бразильского города Марешал-Кандиду-Рондон, запечатлела момент взрыва шины. Рабочие успели забежать в помещение в последний момент.
Пишет сотрудница мастерской:
«Шина была готова к установке обратно на грузовик, когда я позвала мужа, чтобы проверить другую накачанную мной покрышку. Внезапно он услышал глухой звук и втащил меня в ремонтную мастерскую, а затем шина взорвалась»
«Шина была готова к установке обратно на грузовик, когда я позвала мужа, чтобы проверить другую накачанную мной покрышку. Внезапно он услышал глухой звук и втащил меня в ремонтную мастерскую, а затем шина взорвалась»
Источник:
АНТИФИШКИ
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