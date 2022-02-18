Второй день рождения работника салона сотовой связи

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Сотрудник салона сотовой связи во Вьетнаме занимался своими рабочими делами, когда стеклянную дверь неожиданно пробил крупный стальной профиль.
Камера наблюдения запечатлела, как в салон сотовой связи неожиданно влетел похожий на профильную квадратную трубу предмет. Инцидент произошел после того, как на дороге поблизости чуть не столкнулись два автомобиля.
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