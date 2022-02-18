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Второй день рождения работника салона сотовой связи

Второй день рождения работника салона сотовой связи (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 11:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вьетнам   в мире   видео   люди   повезло   салон сотовой связи   
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Сотрудник салона сотовой связи во Вьетнаме занимался своими рабочими делами, когда стеклянную дверь неожиданно пробил крупный стальной профиль.
Камера наблюдения запечатлела, как в салон сотовой связи неожиданно влетел похожий на профильную квадратную трубу предмет. Инцидент произошел после того, как на дороге поблизости чуть не столкнулись два автомобиля.

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Метки: Вьетнам   в мире   видео   люди   повезло   салон сотовой связи   
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3  комментария
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Совранский Полчаса назад
Был салон сотовой связи, стал Салон по продаже кирпичей!
Склад заполнен многвенно!
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Ишкирим! Полчаса назад
"кучно пошла, в аккурат между нами" (с)
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