Аллигатор атаковал беспечного туриста, а затем позволил ему уйти

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В Бразилии мужчина решил искупаться в популярном среди туристов водоеме с большим колличеством аллигаторов. Турист проигнорировал предупредительные знаки и чуть не лишился одной из конечностей.
Один из аллигаторов набросился на туриста, когда тот почти доплыл до берега. По счастливой случайности мужчине удалось оторваться от хищника и отделаться небольшим укусом.
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