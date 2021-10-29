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Аллигатор атаковал беспечного туриста, а затем позволил ему уйти

Аллигатор атаковал беспечного туриста, а затем позволил ему уйти (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 09:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бразилия   аллигатор   в мире   видео   люди   повезло   слабоумие и отвага   
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В Бразилии мужчина решил искупаться в популярном среди туристов водоеме с большим колличеством аллигаторов. Турист проигнорировал предупредительные знаки и чуть не лишился одной из конечностей.
Один из аллигаторов набросился на туриста, когда тот почти доплыл до берега. По счастливой случайности мужчине удалось оторваться от хищника и отделаться небольшим укусом.

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Метки: Бразилия   аллигатор   в мире   видео   люди   повезло   слабоумие и отвага   
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rezus_44 10 минут назад
Невкусный наверное был ))
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