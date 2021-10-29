Аллигатор атаковал беспечного туриста, а затем позволил ему уйти

Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью

На волосок от гибели

Заметавшаяся на железнодорожном переезде женщина чуть не попала под поезд

Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка

Грузчики, которые могут праздновать второй день рождения

Перестрелка фейерверками чуть не привела к трагедии