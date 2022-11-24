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Сообщество Треники&Вареники 5796 постов • 2234 подписчика подписаться
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"Мы вас с ложечки кормить будем!": воронежский дом престарелых пригласил Байдена на пмж

"Мы вас с ложечки кормить будем!": воронежский дом престарелых пригласил Байдена на пмж

Автор:
24 ноября 2022 08:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: байден   видео   видеообращение   воронеж   дом престарелых   пансион   политика   приглашение   смешно   
1286
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До чего всё-таки добрые люди живут в России! Видят, как деду тяжело справляться со своими обязанностями - зовут отдохнуть и пожить в комфорте.

Американский президент разменял девятый десяток и находится не в самой лучшей форме. То с пустотой поздоровается, то забудет, куда шёл. В Воронеже считают, что деду пора на покой, и лучше, чем в их областном пансионате за старичком никто не поухаживает. К тому же, в его жизни с переездом почти ничего не изменится: так же будет принимать таблетки и гулять. Ему даже велопрогулки пообещали и комнатку на первом этаже без ступеней, чтобы не споткнулся и не упал.



Как считаете, друзья, хорошее предложение? На месте Байдена мы бы задумались.

Источник:

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Метки: байден   видео   видеообращение   воронеж   дом престарелых   пансион   политика   приглашение   смешно   
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5  комментариев
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8k
Izrin Maria 43 минуты назад
Господа патриоты!
Про российские дома престарелых и ПНИ писать в юмористическом ключе не надо.
Просто - не надо.
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3k
lekha-fil Полчаса назад
Такая херня. Даже не Петросян.
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562k
АРОН Час назад
Во истину: милосердие у Россиян в крови.
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1k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Пусть бегом бежит, вон, какие ягодки на фотке!
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сеньор Леонсио Час назад
Вряд ли он этим заинтересуется,он педофил!
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