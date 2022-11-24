"Мы вас с ложечки кормить будем!": воронежский дом престарелых пригласил Байдена на пмж

До чего всё-таки добрые люди живут в России! Видят, как деду тяжело справляться со своими обязанностями - зовут отдохнуть и пожить в комфорте.
Американский президент разменял девятый десяток и находится не в самой лучшей форме. То с пустотой поздоровается, то забудет, куда шёл. В Воронеже считают, что деду пора на покой, и лучше, чем в их областном пансионате за старичком никто не поухаживает. К тому же, в его жизни с переездом почти ничего не изменится: так же будет принимать таблетки и гулять. Ему даже велопрогулки пообещали и комнатку на первом этаже без ступеней, чтобы не споткнулся и не упал.
Источник:
Как считаете, друзья, хорошее предложение? На месте Байдена мы бы задумались.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Геи и джентльмены": Джо Байден в один день заявил о разговоре с давно умершим человеком, перепутал Ирак с Украиной и забыл, как умер его сын
- Джо Байден назвал себя экстремистом
- "Бицепсы этого парня больше, чем моя голова!": Байден испугался мускулатуры российского оператора
- "Думаете, я шучу?": Джо Байден дал ценный совет тем, у кого внезапно из-за грозы погас свет
- "Поворачиваться к своей стране спиной - последнее дело": гонщик Карякин отказался от участия в "Дакаре" из-за политики
Про российские дома престарелых и ПНИ писать в юмористическом ключе не надо.
Просто - не надо.