"Мы вас с ложечки кормить будем!": воронежский дом престарелых пригласил Байдена на пмж

Американский президент разменял девятый десяток и находится не в самой лучшей форме. То с пустотой поздоровается, то забудет, куда шёл. В Воронеже считают, что деду пора на покой, и лучше, чем в их областном пансионате за старичком никто не поухаживает. К тому же, в его жизни с переездом почти ничего не изменится: так же будет принимать таблетки и гулять. Ему даже велопрогулки пообещали и комнатку на первом этаже без ступеней, чтобы не споткнулся и не упал.