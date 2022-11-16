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"Бицепсы этого парня больше, чем моя голова!": Байден испугался мускулатуры российского оператора

"Бицепсы этого парня больше, чем моя голова!": Байден испугался мускулатуры российского оператора

Автор:
16 ноября 2022 16:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Саммит   байден   видео   мускулы   оператор   политика   
2157
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Американский президент порой говорит то, что думает. Без бумажки и протокола. Иногда, чтобы отойти от темы разговора, ему достаточно показать что-то привлекательное. На этот раз взгляд Байдена зацепился за мускулы оператора российской телекомпании. Глава США даже заявил, что эти бицепсы его пугают.

"Бицепсы этого парня меня пугают!" - несколько раз повторил Байден, рассматривая мускулатуру оператора "Первого канала" Юрия Шолмова, который снимал репортаж на полях саммита «Большой двадцатки» на Бали.


Уж не знаем, реально ли бицепсы больше, чем голова президента США, но американский лидер был впечатлен и даже успел потрогать мускулы оператора. Президент Франции Макрон пояснил, что эти "банки" из-за усердных тренировок, но понял ли его господин Байден или снова ушёл в астрал, история умалчивает.

Источник:

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Метки: Саммит   байден   видео   мускулы   оператор   политика   
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9  комментариев
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16k
Александр Час назад
Просто у бидона голова маленькая, а не бицепсы большие.
Усыхает
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3k
Владимир Час назад
ссышь-когда страшно?!
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28k
Андрей Иванов Час назад
Это не у него бицепсы большие, это у тебя голова маленькая
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Грешно смеяться над убогими...
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5k
Robin Час назад
А Макрон-то откуда знает природу происхождения мускулов у русского оператора?
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79
KE2646 2 часа назад
Это он еще наших военных не видел
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79
KE2646 Полчаса назад
Укропы минусуют?
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42k
Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Мышцы Русского в руке больше чем мозга Бидона в его усохшей башке.

Боится старичок и восхищается Русскими.
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