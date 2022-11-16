"Бицепсы этого парня больше, чем моя голова!": Байден испугался мускулатуры российского оператора

Американский президент порой говорит то, что думает. Без бумажки и протокола. Иногда, чтобы отойти от темы разговора, ему достаточно показать что-то привлекательное. На этот раз взгляд Байдена зацепился за мускулы оператора российской телекомпании. Глава США даже заявил, что эти бицепсы его пугают.