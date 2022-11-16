"Бицепсы этого парня больше, чем моя голова!": Байден испугался мускулатуры российского оператора

Американский президент порой говорит то, что думает. Без бумажки и протокола. Иногда, чтобы отойти от темы разговора, ему достаточно показать что-то привлекательное. На этот раз взгляд Байдена зацепился за мускулы оператора российской телекомпании. Глава США даже заявил, что эти бицепсы его пугают.
"Бицепсы этого парня меня пугают!" - несколько раз повторил Байден, рассматривая мускулатуру оператора "Первого канала" Юрия Шолмова, который снимал репортаж на полях саммита «Большой двадцатки» на Бали.
Уж не знаем, реально ли бицепсы больше, чем голова президента США, но американский лидер был впечатлен и даже успел потрогать мускулы оператора. Президент Франции Макрон пояснил, что эти "банки" из-за усердных тренировок, но понял ли его господин Байден или снова ушёл в астрал, история умалчивает.
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АНТИФИШКИ
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