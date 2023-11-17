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"Даже пытаться не стану": Байден проиграл телесуфлёру

"Даже пытаться не стану": Байден проиграл телесуфлёру

Автор:
17 ноября 2023 07:58
Сообщество : Жизнь в США
Метки: АПЕК   Видео   Саммит   Сан-Франциско   байден   телесуфлер   
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Господин президент в который раз не обманул ожиданий и сумел повеселить публику.

Джо Байден регулярно попадает в непростые ситуации: то заведут старика заведут на незнакомую сцену, то с трапа самолёта заставят спускаться. А ведь еще есть публичные выступления! Он и сам не скрывает, что давно читает текст по телесуфлёру. Но иногда даже эта подсказка оказывается для старины Джо слишком сложной.


На саммите АПЕК Байден не осилил какое-то слово и заявил, что даже не станет пытаться его прочесть.





Речь главы государства была посвящена инновациям в экономике и лидерству технических компаний. И когда господин Байден дошёл до перечисления видов и названий организаций, возникла заминка.


"В этом мире. В этом всемирно известном центре инноваций. Лидирующие технические компании. Такие как… Я не могу это правильно произнести. Даже пытаться не буду", —заявил он под смех присутствующих.

"В общем, маленькие и средние бизнес-стартапы прорываются в мир", — так закончил предложение президент США.


Название какой именно компании поставило главу Белого дома в тупик, не сообщается.

Источник:

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Метки: АПЕК   Видео   Саммит   Сан-Франциско   байден   телесуфлер   
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1  комментарий
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Shtoppi 53 минуты назад
ну так все правильно, старческое слабоумие умеет только прогрессировать. какой президент - такая и страна.
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