"Даже пытаться не стану": Байден проиграл телесуфлёру

Джо Байден регулярно попадает в непростые ситуации: то заведут старика заведут на незнакомую сцену, то с трапа самолёта заставят спускаться. А ведь еще есть публичные выступления! Он и сам не скрывает, что давно читает текст по телесуфлёру. Но иногда даже эта подсказка оказывается для старины Джо слишком сложной.

На саммите АПЕК Байден не осилил какое-то слово и заявил, что даже не станет пытаться его прочесть.