"Даже пытаться не стану": Байден проиграл телесуфлёру

Господин президент в который раз не обманул ожиданий и сумел повеселить публику.
Джо Байден регулярно попадает в непростые ситуации: то заведут старика заведут на незнакомую сцену, то с трапа самолёта заставят спускаться. А ведь еще есть публичные выступления! Он и сам не скрывает, что давно читает текст по телесуфлёру. Но иногда даже эта подсказка оказывается для старины Джо слишком сложной.
На саммите АПЕК Байден не осилил какое-то слово и заявил, что даже не станет пытаться его прочесть.
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Речь главы государства была посвящена инновациям в экономике и лидерству технических компаний. И когда господин Байден дошёл до перечисления видов и названий организаций, возникла заминка.
"В этом мире. В этом всемирно известном центре инноваций. Лидирующие технические компании. Такие как… Я не могу это правильно произнести. Даже пытаться не буду", —заявил он под смех присутствующих.
"В общем, маленькие и средние бизнес-стартапы прорываются в мир", — так закончил предложение президент США.
Название какой именно компании поставило главу Белого дома в тупик, не сообщается.
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