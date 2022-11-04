"Думаете, я шучу?": Джо Байден дал ценный совет тем, у кого внезапно из-за грозы погас свет

Американский президент не дает публике скучать. На этот раз Байден решил объяснить некоторые явления из области физики. Без реакции зала не обошлось.
Джо Байден неоднократно попадал в забавные ситуации из-за своих высказываний. На этот раз лидер США решил порассуждать об электричестве.
Президент заявил, что во время грозы с молнией в доме часто отключается электричество. "И, угадайте, что? Вы можете подключить свою машину к дому". И, таким образом, видимо, в жилище восстановится подача электроэнергии. "Вы думаете, я шучу?" - резюмировал Байден под хихиканье и аплодименты собравшихся в зале форума Infrastructure Talent Pipeline Challenge.
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Ранее глава США заявил, что общался с ученым, открывшим инсулин. Однако этого не могло быть, т.к. Фредерик Бантинг и профессор Джон Маклеод были удостоены Нобелевской премии по медицине в 1923 году за открытие инсулина в 1921 году, но оба исследователя умерли раньше, чем родился Байден ( Бантинг скончался в 1941 году, Маклеод - в 1935 году, а президент США появился на свет в 1942 году).
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АНТИФИШКИ
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А если теслу подключить, так там вообще вполне нормально будет.
https://web.archive.org/web/20081019175746/http://www.acpropulsion.com/technology/v2g.htmhttps://web.archive.org/web/20081019175746/http://www.acpropulsion.com/technology/v2g.htm
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Так он с ними не в живую общался, а в своих ведениях под веществами, которые ему дают, или на спиритических сеансах, где он главный шаман, тоже наверное под веществами