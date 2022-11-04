"Думаете, я шучу?": Джо Байден дал ценный совет тем, у кого внезапно из-за грозы погас свет

Джо Байден неоднократно попадал в забавные ситуации из-за своих высказываний. На этот раз лидер США решил порассуждать об электричестве.

Президент заявил, что во время грозы с молнией в доме часто отключается электричество. "И, угадайте, что? Вы можете подключить свою машину к дому". И, таким образом, видимо, в жилище восстановится подача электроэнергии. "Вы думаете, я шучу?" - резюмировал Байден под хихиканье и аплодименты собравшихся в зале форума Infrastructure Talent Pipeline Challenge.



