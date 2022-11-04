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"Думаете, я шучу?": Джо Байден дал ценный совет тем, у кого внезапно из-за грозы погас свет

"Думаете, я шучу?": Джо Байден дал ценный совет тем, у кого внезапно из-за грозы погас свет

Автор:
04 ноября 2022 10:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: а он умный   байден   видео   гроза   политика   ценный совет   электричество   
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Американский президент не дает публике скучать. На этот раз Байден решил объяснить некоторые явления из области физики. Без реакции зала не обошлось.

Джо Байден неоднократно попадал в забавные ситуации из-за своих высказываний. На этот раз лидер США решил порассуждать об электричестве.

Президент заявил, что во время грозы с молнией в доме часто отключается электричество. "И, угадайте, что? Вы можете подключить свою машину к дому". И, таким образом, видимо, в жилище восстановится подача электроэнергии. "Вы думаете, я шучу?" - резюмировал Байден под хихиканье и аплодименты собравшихся в зале форума Infrastructure Talent Pipeline Challenge.


Ранее глава США заявил, что общался с ученым, открывшим инсулин. Однако этого не могло быть, т.к. Фредерик Бантинг и профессор Джон Маклеод были удостоены Нобелевской премии по медицине в 1923 году за открытие инсулина в 1921 году, но оба исследователя умерли раньше, чем родился Байден ( Бантинг скончался в 1941 году, Маклеод - в 1935 году, а президент США появился на свет в 1942 году).

Источник:

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Метки: а он умный   байден   видео   гроза   политика   ценный совет   электричество   
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17  комментариев
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15
Vasaras tauriņš 4 часа назад
Этот старый пердун позорище не только Штатов, но и всего мира. Пример того, насколько может деградировать политическая элита в одной отдельно взятой стране. Такие же как и он, клоуны-дуремары почти по всему ЕС. Причём, их возраст не имеет значения, поскольку тупизна заявлений и кретинизм оценок аналогичные.
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12k
Кыся 52 минуты назад
Не, ну а что мешает подключить-то? Ставь инвертер, переключатель питания, и подключай. На аварийное освещение вполне хватит, даже на небольшой телек или слабую микроволновку.
А если теслу подключить, так там вообще вполне нормально будет.
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72k
Viktor Час назад
"Думаете, я шучу?": Джо Байден дал ценный совет тем, у кого внезапно из-за грозы погас светПосмотреть
"Думаете, я шучу?": Джо Байден дал ценный совет тем, у кого внезапно из-за грозы погас свет
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16k
Bill Час назад
Википедим "Vehicle-to-Grid" (V2G) - технология, которая позволяет подключать Teslу для питания своего дома. V2G-технология сейчас широко развивается правительством США и компанией Google. Позволяет заряжать электромобиль когда электричество дешевое, и потом забирать энергию обратно.
https://web.archive.org/web/20081019175746/http://www.acpropulsion.com/technology/v2g.htmhttps://web.archive.org/web/20081019175746/http://www.acpropulsion.com/technology/v2g.htm
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24k
Matrosskin 3 часа назад
Перфокарту зажевало...
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444
Лютый вам Бетховен 3 часа назад
На подключении к 5G и держится...
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1k
Lexx 4 часа назад
Да откуда вы знаете, с кем он ещё общается? Может среди его невидимых друзей, присутствуют Эйнштейн и Никола Тесла.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
Он..просто..пиндоский идиот..и старость тут ни при чем.
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9k
Shtoppi 4 часа назад
<<Ранее глава США заявил, что общался с ученым, открывшим инсулин. Однако этого не могло быть, т.к. Фредерик Бантинг и профессор Джон Маклеод были удостоены Нобелевской премии по медицине в 1923 году за открытие инсулина в 1921 году, но оба исследователя умерли раньше, чем родился Байден...>>
=================
Так он с ними не в живую общался, а в своих ведениях под веществами, которые ему дают, или на спиритических сеансах, где он главный шаман, тоже наверное под веществами
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444
Лютый вам Бетховен Shtoppi 3 часа назад
Спиритические сеансы? Ну только в Богемской роще.
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15k
сеньор Леонсио 4 часа назад
Золотые цитаты от бункерного деда!
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