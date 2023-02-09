Группа Limp Bizkit выпустила клип с deepfake-версиями Путина, Байдена и Зеленского

В видео группа собирается в гараже и поёт песню рядом с американским актёром Томом Крузом, который жарит сосиски.



Песня начинается со слов: «Мы не можем изменить прошлое, но мы можем начать сегодня, чтобы сделать завтрашний день лучше». Также несколько раз повторяется фраза: «Мы должны быть в одной команде».



В конце клипа Томом Круз выкладывает из жареных сосисок пацифик — международный символ мира.