Группа Limp Bizkit выпустила клип с deepfake-версиями Путина, Байдена и Зеленского

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Американская ню-метал группа Limp Bizkit опубликовала видеоклип на песню "Out Of Style", в котором музыканты с помощью технологии "deepfake" примерили на себя образы глав нескольких государств. Роль Владимира Путина досталась вокалисту Фреду Дерсту. Гитаристы Уэс Борланд и Сэм Риверс стали Байденом и Си Цзиньпином, диджей Леорс Димантс — Зеленским, а барабанщик Джон Отто — Ким Чен Ыном.
В видео группа собирается в гараже и поёт песню рядом с американским актёром Томом Крузом, который жарит сосиски.
Песня начинается со слов: «Мы не можем изменить прошлое, но мы можем начать сегодня, чтобы сделать завтрашний день лучше». Также несколько раз повторяется фраза: «Мы должны быть в одной команде».
В конце клипа Томом Круз выкладывает из жареных сосисок пацифик — международный символ мира.
Песня начинается со слов: «Мы не можем изменить прошлое, но мы можем начать сегодня, чтобы сделать завтрашний день лучше». Также несколько раз повторяется фраза: «Мы должны быть в одной команде».
В конце клипа Томом Круз выкладывает из жареных сосисок пацифик — международный символ мира.
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Метки: deepfake Зеленский Музыка Си Цзиньпин байден владимир путин ким чен ын клип лимп бизкит политика
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