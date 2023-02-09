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Группа Limp Bizkit выпустила клип с deepfake-версиями Путина, Байдена и Зеленского

Группа Limp Bizkit выпустила клип с deepfake-версиями Путина, Байдена и Зеленского

Автор:
09 февраля 2023 08:34
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: deepfake   Зеленский   Музыка   Си Цзиньпин   байден   владимир путин   ким чен ын   клип   лимп бизкит   политика   
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Американская ню-метал группа Limp Bizkit опубликовала видеоклип на песню "Out Of Style", в котором музыканты с помощью технологии "deepfake" примерили на себя образы глав нескольких государств. Роль Владимира Путина досталась вокалисту Фреду Дерсту. Гитаристы Уэс Борланд и Сэм Риверс стали Байденом и Си Цзиньпином, диджей Леорс Димантс — Зеленским, а барабанщик Джон Отто — Ким Чен Ыном.
В видео группа собирается в гараже и поёт песню рядом с американским актёром Томом Крузом, который жарит сосиски.

Песня начинается со слов: «Мы не можем изменить прошлое, но мы можем начать сегодня, чтобы сделать завтрашний день лучше». Также несколько раз повторяется фраза: «Мы должны быть в одной команде».

В конце клипа Томом Круз выкладывает из жареных сосисок пацифик — международный символ мира.

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Метки: deepfake   Зеленский   Музыка   Си Цзиньпин   байден   владимир путин   ким чен ын   клип   лимп бизкит   политика   
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11  комментариев
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27k
Ваня 54 минуты назад
какое убожество, не смешно...
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4k
Aaron Bezzazrenia 5 минут назад
А Зеленский точно не настоящий? Может, подрабатывает
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AlexG 23 минуты назад
Все круто, только Зеля тут ни к чему... Амебам в этом клипе не место. Можно понять еще Байду, но Зелю - ну нах... тут зашквар конечно.
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211
денис AlexG 3 минуты назад
а куем по клавишам??? кто еще умеет?
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532
сергей ремизов 23 минуты назад
Прикольно.
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5k
vasilykopkov 36 минут назад
Ролик прикольный, музыка - дерьмо...
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60
Serjio 49 минут назад
На фиг такую команду, торчок зелибоба и бидон, которому на том свете прогулы ставят явно лишние...
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51k
dima423 Час назад
Прикольно) Солирует Путин...а сонный Джо опять спит))
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