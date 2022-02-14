FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 93 поста • 10 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия 
В Ростовской области мужчина устроил акт самосожжения

В Ростовской области мужчина устроил акт самосожжения (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 21:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ростовская область   акт самосожжения   мужчина сгорел   на глазах у прохожих   самоубийство   шахты   
1298
1
1
ЧП произошло сегодня днём на глазах у прохожих в центре города Шахты на площади Ленина
Очевидцы бросились тушить бедолагу подручными средствами, используя свою одежду. Однако мужчина вырывался и умолял их отпустить его. Двое молодых людей пытались спасти мужчину, пока другие вызывали скорую. «Я попытался его толкнуть, но у меня ничего не получилось, он сопротивлялся. Но потом мне помог прохожий, и мы повалили горящего человека, попытались стащить с него горящую одежду. Я снял с себя кофту, один из очевидцев тоже снял кофту, мы вдвоём начали тушить мужчину. Также мы взяли огнетушитель в кафе. Я сорвал с него чеку и потушил горящего мужчину», – рассказал очевидец происшествия Роман. 
Скорая приехала быстро, мужчина несмотря на сильные ожоги, был ещё жив. Однако до больницы не довезли, по дороге он скончался от полученных травм. Известно, что это был местный житель 52 лет, состоял на учёте в психиатрической больнице. Причины самосожжения пока не выяснены.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Ростовская область   акт самосожжения   мужчина сгорел   на глазах у прохожих   самоубийство   шахты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
KOSTELLO 2 часа назад
Ну чтож, хорошо, что голоса в голове призвали его убить лишь себя, а не кого нибудь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
283
<name> 2 часа назад
даже умереть спокойно человеку не дадут. Ну что за мир )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Думай о хорошем! 3 часа назад
хорошо им - снега нет, а у нас по пояс завалило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
Царь Думай о хорошем! Час назад
Был бы снег, быстрее затушили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) Во Владивостоке женщина сорвалась с восьмого этажа, пока муж пытался ее удержать Во Владивостоке женщина сорвалась с восьмого этажа, пока муж пытался ее удержать Водитель автобуса спас женщину, которая решила прыгнуть с моста вместе с ребенком Водитель автобуса спас женщину, которая решила прыгнуть с моста вместе с ребенком Непростой выбор комара Непростой выбор комара В Москве спасли девушку, которая собиралась спрыгнуть с 18 этажа В Москве спасли девушку, которая собиралась спрыгнуть с 18 этажа Не сегодня: эффектное спасение человека от самоубийства Не сегодня: эффектное спасение человека от самоубийства
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33088



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
С ностальгией и болью о лихих 90-х: пополняем фотоальбом того времени
3
210
С ностальгией и болью о лихих 90-х: пополняем фотоальбом того времени
Внезапные факты обо всем на свете
4
220
Внезапные факты обо всем на свете
Набирающие популярность в сообществах
Кусок мяса из Тайланда
0
43
Кусок мяса из Тайланда
Близняшки показывают, как культовые персонажи одевались бы в реальной жизни
0
5
Близняшки показывают, как культовые персонажи одевались бы в реальной жизни
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото)
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
3
1

Лучшие демотиваторы
Они давно уже соседствуют с нами
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#Россия#Ynews#Разное#интересное#люди#фотографии#gif
#фото#прикол#животные#СССР#Спорт#подборка#аварии#позитив#авто аварии#истории
#факты#картинки#ватермарк#кино#комментарии#в мире#дтп#США#Украина#космос

На что жалуетесь?

Вернуться