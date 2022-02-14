В Ростовской области мужчина устроил акт самосожжения

Очевидцы бросились тушить бедолагу подручными средствами, используя свою одежду. Однако мужчина вырывался и умолял их отпустить его. Двое молодых людей пытались спасти мужчину, пока другие вызывали скорую. «Я попытался его толкнуть, но у меня ничего не получилось, он сопротивлялся. Но потом мне помог прохожий, и мы повалили горящего человека, попытались стащить с него горящую одежду. Я снял с себя кофту, один из очевидцев тоже снял кофту, мы вдвоём начали тушить мужчину. Также мы взяли огнетушитель в кафе. Я сорвал с него чеку и потушил горящего мужчину», – рассказал очевидец происшествия Роман.

Скорая приехала быстро, мужчина несмотря на сильные ожоги, был ещё жив. Однако до больницы не довезли, по дороге он скончался от полученных травм. Известно, что это был местный житель 52 лет, состоял на учёте в психиатрической больнице. Причины самосожжения пока не выяснены.