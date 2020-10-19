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Рабочие уронили экскаватор в шахту во время транспортировки

Рабочие уронили экскаватор в шахту во время транспортировки (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 07:56
Метки: видео   гонконг   китай   падение   фейл   шахта   
1082
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1
В Гонконге экскаватор сорвался с крана в шахту во время спуска. Камера наблюдения запечатлела момент утраты экскаватора и его падение.

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Метки: видео   гонконг   китай   падение   фейл   шахта   
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8  комментариев
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9k
Денис 2 часа назад
В это время внизу...
В это время внизу...
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6k
donembro 44 секунды назад
Я надеюсь ребята внизу были в касках.
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4k
pilgrimnl Минуту назад
понаберут по объявлению =)
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2k
Максим F Полчаса назад
Умеете, могёте! )
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378
Денис Пантюшев 48 минут назад
Дебилы косоглазые!
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−28
Юрий 59 минут назад
Опять немцы?
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1k
Digektor Час назад
Там портал в ад был. Когда экскаватор был поглощен порталом, портал закрылся (темно стало в шахте) :)))))))
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