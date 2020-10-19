Рабочие уронили экскаватор в шахту во время транспортировки

В Гонконге экскаватор сорвался с крана в шахту во время спуска. Камера наблюдения запечатлела момент утраты экскаватора и его падение.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
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