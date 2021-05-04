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В Москве спасли девушку, которая собиралась спрыгнуть с 18 этажа

В Москве спасли девушку, которая собиралась спрыгнуть с 18 этажа (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 12:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Москва   видео   самоубийство   спасени   
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В московском микрорайоне Солнцево-парк неравнодушные люди с помощью слов и силы не позволили девушке спрыгнуть с 18 этажа. Момент спасения девушки от суицида попал на видео.

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Метки: Девушка   Москва   видео   самоубийство   спасени   
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12  комментариев
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66k
Холодненький 2 часа назад
Глупая нельзя же так..
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9k
Сережа Минуту назад
Стоит девушка на мосту, явно собирается свести счеты с жизнью. Подходит бомж.
- Девушка, раз Вам уже все равно, можно я Вас напоследок трахну? У меня так давно не было женщины!
- КАзел! Ты вААбще себя видел? Грязный, вонючий, вшивый! Нет, нет и нет! Уйди!!!
- Конечно, конечно. Уже ухожу. Я вас внизу подожду.
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11k
Антон Семёныч 4 минуты назад
-Будешь прыгать, крутани сальтуху!
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8k
Vacony 8 минут назад
а причина то ?
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86k
Дмитрий 36 минут назад
Россия входит в тройку лидеров всех стран по числу самоубийств - 26,5 самоубийств на сто тысяч жителей . Мужские самоубийства превышают в 6,5 раза над женскими. Россия вымирает - в 2020 году смертность превысила над рождаемостью в 600 тысяч человек . 2021 год ставит новые рекорды по убыли населения - к концу года убыль по прогнозам составит уже порядка 800 тысяч человек.
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3k
avix 42 минуты назад
Ребята молодцы, не побоялись скрутить её и вытащить. Если бы начала вырываться и таки сиганула вниз они бы оказались в очень незавидной ситуации. Помогать людям это хорошо, но с российским законодательством при неудачной попытке помощи автоматом подпадаешь под статью о непредумышленном. Знакомый так влип лет 10 тому назад.
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6k
Сгусток позитива 51 минуту назад
какие все ранимые... да пох пусть прыгает...
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659
Сергей Час назад
какое то шоу, а не суицид
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
С восемнадцатого этажа очень больно.. Если не повторит попытку и выживет, лет через десять будет благодарна спасателям
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