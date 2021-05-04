В Москве спасли девушку, которая собиралась спрыгнуть с 18 этажа

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В московском микрорайоне Солнцево-парк неравнодушные люди с помощью слов и силы не позволили девушке спрыгнуть с 18 этажа. Момент спасения девушки от суицида попал на видео.
На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Девушка находится под присмотром врачей.
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Метки: Девушка Москва видео самоубийство спасени
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