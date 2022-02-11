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Любовный треугольник со смертельным исходом: в Москве отец и сын не поделили девушку

Любовный треугольник со смертельным исходом: в Москве отец и сын не поделили девушку (1 фото + 2 видео)

Автор:
11 февраля 2022 00:31
Сообщество : Криминал
Метки: Йемен   арабы   бескудниково   самоубийство   семейная драма   убийство   
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На Бескудниковском бульваре были обнаружены три трупа. Мужчина и женщина в квартире, а рядом с домом тело ещё одного мужчины.
По данным следственного комитета, все трое были гражданами Йемена. По предварительным данным, убийство произошло на фоне любовной драмы. У сына были чувства к возлюбленной отца и эту драму он пережить не мог. Свою любимую и отца мужчина зарезал, а затем покончил с собой. Прокуратура взяла под особый контроль произошедшее. Известно, что 77-летний йеменец приехал в Россию со своим сыном и спутницей, чтобы вылечить глаукому. Их виза истекла29 ноября 2021 года, но они остались, чтобы долечить главу семьи. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Очевидцы из зоомагазина рассказали, что услышали хлопок, но решили, что это у них в магазине что-то упало. Затем увидели тело мужчины, который приземлился аккурат под их окно. Несмотря на трагичность ситуации девушка из магазина оказалась с железными нервами. Стоя в нескольких метрах от трупа мужчины, она абсолютно спокойно и с улыбкой рассказала о том, что произошло.

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Метки: Йемен   арабы   бескудниково   самоубийство   семейная драма   убийство   
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13  комментариев
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John Smith Час назад
Дело было в Москве, потому и не поделили. В Петербурге поделили бы.
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13k
Великий Кормчий 9 минут назад
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17k
Vital Idol 48 минут назад
девушка из магазина оказалась.....да, уж...такая девушка....
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543
Bendix Час назад
Меня подрубил разговор девушки. Москвичка же, а разговаривает неприлично хабално. Не приемлю.
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48k
Albert GER Час назад
а собственно почему девочка должна нервничать???
какойто иплан выпилился возле её работы, та и х... с ним.
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2k
DNK 2 часа назад
Милая девочка, только курит в неположенном месте.
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6k
Андрей Крылов 2 часа назад
Эпизод и з темы "В мире животных". Арабами в Йемене войны мало. где каждый деньл сотни трупов? Они решили в РОсси позабавиться? ПЦ...
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−84
Племянник Путина 3 часа назад
судя по цвету волос там нервов нет, но есть справка от психиатра
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10k
ScorpionDS 3 часа назад
"Несмотря на трагичность ситуации девушка из магазина оказалась с железными нервами. Стоя в нескольких метрах от трупа мужчины, она абсолютно спокойно и с улыбкой рассказала о том, что произошло." - ветеринар видимо, трупов насмотрелась, что же ей теперь в обморок падать, а учитывая что вся в татухах и цвет волос, то она еще и пацанка, после работы пойдет друзьям рассказывать за пивком ...
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454
WORLD ScorpionDS 2 часа назад
Судя по тату, пирсингу и манере общения, она просто феминистка.
Баба с яйцами.
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1k
Вадим Курбатов 3 часа назад
Вылечил батяньку. От всех болезней им полезней.
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1k
Руслан 3 часа назад
77 лет, а мозгов нет
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Nika
пишу, летаю, читаю.
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