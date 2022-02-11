Любовный треугольник со смертельным исходом: в Москве отец и сын не поделили девушку

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На Бескудниковском бульваре были обнаружены три трупа. Мужчина и женщина в квартире, а рядом с домом тело ещё одного мужчины.
По данным следственного комитета, все трое были гражданами Йемена. По предварительным данным, убийство произошло на фоне любовной драмы. У сына были чувства к возлюбленной отца и эту драму он пережить не мог. Свою любимую и отца мужчина зарезал, а затем покончил с собой. Прокуратура взяла под особый контроль произошедшее. Известно, что 77-летний йеменец приехал в Россию со своим сыном и спутницей, чтобы вылечить глаукому. Их виза истекла29 ноября 2021 года, но они остались, чтобы долечить главу семьи. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Очевидцы из зоомагазина рассказали, что услышали хлопок, но решили, что это у них в магазине что-то упало. Затем увидели тело мужчины, который приземлился аккурат под их окно. Несмотря на трагичность ситуации девушка из магазина оказалась с железными нервами. Стоя в нескольких метрах от трупа мужчины, она абсолютно спокойно и с улыбкой рассказала о том, что произошло.
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какойто иплан выпилился возле её работы, та и х... с ним.
Баба с яйцами.