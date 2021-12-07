Непростой выбор комара

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Комар забрался на электрическую мухобойку и задумался о прожитой жизни и самоубийстве. Житель Южной Кореи запечатлел муки выбора насекомого.
Долго не решался, но превозмог.
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И шапку долой и рюмку до дна
За этого комара