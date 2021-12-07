Непростой выбор комара

FISHKINET
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото) Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото) И оберег не помог: во Владикавказе юный борец в майке с надписью "Ахмат - сила" проиграл и не сумел справиться с гневом И оберег не помог: во Владикавказе юный борец в майке с надписью... Даже не вздумайте идти на новогодний корпоратив! Прошлогодний кошмар еще в памяти Даже не вздумайте идти на новогодний корпоратив! Прошлогодний... Зачем индейцы носили свисающую бахрому на своей одежде Зачем индейцы носили свисающую бахрому на своей одежде Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России "Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию "Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли... Неизвестные 12 стульев: неочевидные факты о романе Неизвестные 12 стульев: неочевидные факты о романе Добрый вечер, понедельник Добрый вечер, понедельник Судьба крылатой машины после перелета сквозь ядерный гриб Судьба крылатой машины после перелета сквозь ядерный гриб Минутка усатого юмора: о котейках и их двуногих питомцах Минутка усатого юмора: о котейках и их двуногих питомцах Наглядные примеры того, что татуировки могут спрятать все что угодно Наглядные примеры того, что татуировки могут спрятать все что угодно Спящий лисёнок в летнем лесу Спящий лисёнок в летнем лесу Озеро, превратившееся в пустыню: как погибало Аральское море Озеро, превратившееся в пустыню: как погибало Аральское море В Краснодаре неадекватный мужчина чуть не подрался со своим отражением в зеркале лифта В Краснодаре неадекватный мужчина чуть не подрался со своим... Почему вездесущих кошек практически нет в Индии Почему вездесущих кошек практически нет в Индии Девушка сыграла в VR-игру и проиграла Девушка сыграла в VR-игру и проиграла Сколько-сколько? Самый дорогой кинореквизит в истории Сколько-сколько? Самый дорогой кинореквизит в истории В Швейцарии создали машину для эвтаназии В Швейцарии создали машину для эвтаназии Залипательно: лента доставки багажа в аэропорту Чанги, Сингапур Залипательно: лента доставки багажа в аэропорту Чанги, Сингапур
Главная > Видео 
Непростой выбор комара

Непростой выбор комара (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 12:58
Метки: Жизнь   видео   интересно   комар   насекомые   самоубийство   
378
1
1
Комар забрался на электрическую мухобойку и задумался о прожитой жизни и самоубийстве. Житель Южной Кореи запечатлел муки выбора насекомого.
Долго не решался, но превозмог.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Жизнь   видео   интересно   комар   насекомые   самоубийство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Топпер Харли Час назад
Какая драматургия!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
ACU900 2 минуты назад
Был комар - и нет комара
Без него на земле весна
И шапку долой и рюмку до дна
За этого комара
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Sterling Malory Archer 15 минут назад
ЖКВ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
3BE3DA4ET 22 минуты назад
Опять корейский бестселлер..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nyash Полчаса назад
Я всплакнул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Позитив Полчаса назад
красава
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
403
Санек 36 минут назад
Один труп это трагедия, а масса - статистика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
kleyman 53 минуты назад
Все мы немного этот комар.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
479
Вжик 56 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
alexis Час назад
Сгорел на работе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
harlamov Час назад
Только в Южной Корее могли снять двухминутное видео о смерти комара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото) Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото) Парень решил перенести пчел в новое место на своей руке Парень решил перенести пчел в новое место на своей руке Ссора влюбленных, бабушка и кошка Ссора влюбленных, бабушка и кошка Смертельное семяизвержение: лучший и последний секс в жизни трутня Смертельное семяизвержение: лучший и последний секс в жизни трутня Правильные слова о жизни и мечте Правильные слова о жизни и мечте Гипнотический танец пчелиного роя, который отпугивает врагов Гипнотический танец пчелиного роя, который отпугивает врагов
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

896584



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Фотограф и модели: 40 лет спустя
1
39
Фотограф и модели: 40 лет спустя
Интересные фотографии известных в СССР людей!
1
9
Интересные фотографии известных в СССР людей!
Набирающие популярность
Вкус детства: почему коровье молоко такое вкусное?
0
8
Вкус детства: почему коровье молоко такое вкусное?
Электромобиль Tesla Model S упал с 9 метровой высоты, но никто не пострадал
0
8
Электромобиль Tesla Model S упал с 9 метровой высоты, но никто не пострадал
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Когда рассчитался по кредиту
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#приколы#дтп#кино#позитив#вкусно#СССР#Разное
#фото#факты#интересное#Ynews#ватермарк#подборка#Жизнь#комментарии#шоу бизнес#Рецепт
#интересно#картинки#люди#история#аварии#в мире#Россия#сарказм#как приготовить#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться