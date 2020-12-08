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Не сегодня: эффектное спасение человека от самоубийства

Не сегодня: эффектное спасение человека от самоубийства (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 10:12
Метки: в мире   видео   люди   самоубийство   сингапур   спасатели   спасение   суицид   
2457
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Не видя другого решения своих проблем, неизвестный мужчина (или женщина) попытался свести счеты с жизнью. Он решил прыгнуть с балкона жилого дома в Сингапуре, однако спасатели оказались рядом.

Источник:

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Метки: в мире   видео   люди   самоубийство   сингапур   спасатели   спасение   суицид   
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5  комментариев
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25k
Антон 2 часа назад
Люди, который хотят прыгнуть, обычно делают это быстро. В Целинограде так лет пять назад в Изумрудном квартале женщина покончила с собой. Люди говорят, что ходила по офисам, заглядывала, искала окна. В итоге нашла открытый балкон, сняла аккуратно обувь и сиганула вниз на головы прохожим. Без всякого привлечения к себе внимания и без того занятых людей, сидения на перилах с психологом, ноя про свою жизнь. Вот у кого, я понимаю, была сложная жизненная ситуация, и кто не смог найти другого разумного выхода. А тут, плять, спектакль с привлечением внимания к своей персоне с тонкой душевной организацией.
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23
Дмитрий Кочегаров 10 минут назад
Что то ничего не понял.
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11k
Kazanzaki 47 минут назад
А зачем?
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58k
Доктор Джонс Час назад
Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц...
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1k
флоМастер 2 часа назад
ну ловко, слушайте, один там затормозился при спуске, но в целом слаженно...
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