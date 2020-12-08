Не сегодня: эффектное спасение человека от самоубийства

Не видя другого решения своих проблем, неизвестный мужчина (или женщина) попытался свести счеты с жизнью. Он решил прыгнуть с балкона жилого дома в Сингапуре, однако спасатели оказались рядом.
Неизвестный долго не решался на прыжок, что сыграло спасателям на руку.
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