В Перми местного жителя жестоко избили мигранты, а полиция вместо помощи заставила извиняться

FISHKINET
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни... ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Как испортить классику: провальные ремейки культовых фильмов, вызвавшие возмущение Как испортить классику: провальные ремейки культовых фильмов,... Сборная Китая по шорт-треку выиграла первое золото за счёт дисквалификации России и США Сборная Китая по шорт-треку выиграла первое золото за счёт... 15 секунд задержки: как мозг спасает человека от галлюцинаций и хаоса 15 секунд задержки: как мозг спасает человека от галлюцинаций и хаоса Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-42 Смешные комментарии из социальных сетей-42 Самый бедный и самый любимый президент современности Самый бедный и самый любимый президент современности Профессор МГУ раскрыл методы отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой Профессор МГУ раскрыл методы отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой Позитивные картинки субботним утром Позитивные картинки субботним утром Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Как умирают врачи… Как умирают врачи… Американское издательство случайно сообщило о «вторжении РФ на Украину» Американское издательство случайно сообщило о «вторжении РФ на... Разница в размерах между современными животными и их вымершими предками Разница в размерах между современными животными и их вымершими... Немного картинок для настроения Немного картинок для настроения Как израильтяне провели операцию по похищению новейшего русского истребителя МиГ-21 Как израильтяне провели операцию по похищению новейшего русского... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Кого в кино "убивали" чаще всего Кого в кино "убивали" чаще всего Пара из Великобритании превратила двухэтажный автобус в дом мечты Пара из Великобритании превратила двухэтажный автобус в дом мечты Забытое убежище закрытой кондитерской фабрики "Спутник" Забытое убежище закрытой кондитерской фабрики "Спутник"
Новое > Видео 
В Перми местного жителя жестоко избили мигранты, а полиция вместо помощи заставила извиняться

В Перми местного жителя жестоко избили мигранты, а полиция вместо помощи заставила извиняться (1 видео)

Автор:
05 февраля 2022 23:07
Метки: драка   конфликт   пермь   

В Перми мигранты жестоко избили местного жителя, после чего он обратился в отдел полиции с заявлением. Однако сотрудники ведомства отказали ему в помощи под предлогом того, что нападавших «все равно никто не найдет».

uutb

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17774



Другие посты автора
Похожее видео
Драчливый пранкер протер спиной пол
Драчливый пранкер протер спиной пол
08:30:17
Пьяный мужчина остановил электропоезд, желая подраться с машинистом
Пьяный мужчина остановил электропоезд, желая подраться с машинистом
10:00:32
Полуголый житель Томска избил женщину в лифте
Полуголый житель Томска избил женщину в лифте
12:13:18
Не стоило обижать дедушку
Не стоило обижать дедушку
14:07:43
Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника
Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника
08:31:11
Массовая драка со стрельбой в Челябинске
Массовая драка со стрельбой в Челябинске
12:31:17
Драка в московском дворе переросла в избиение
Драка в московском дворе переросла в избиение
08:27:03
Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана
Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана
09:58:15
420
1
Предыдущее Следующее

3 февраля пермяк Кирилл Азанов зашел в «Парикмахерскую у Юсифа», где ему объяснили, что «не обслуживают русских у.......ов». Азанова это возмутило — с лицами неопределенной национальности завязалась драка, в ходе которой парню прилетело железным стулом по голове.

Заявление Кирилла на нападавших в 6-м отделе полиции не приняли, сказав, что «всё равно их никто не найдет». Желая наказать обидчиков, парень сфоткал свое лицо и рассказал эту историю в интернете. На следующий же день пострадавшего снова вызвали в полицию, где его неожиданно встретили люди в штатском.

После визита в отдел Кирилл записал «видеоопровержение», где рассказал, что ему, возможно, избиение просто «показалось». Все переписки парень удалил, а в новых сообщениях клянется, что был пьян и сам виноват. В отдельном коротком видео он говорит, что «претензий к работе полиции он не имеет», видимо, забыв сказать это сразу.

Примечательно, что в Перми с недавнего времени появился центр помощи мигрантам под названием «Мигрант+», вокруг которого образовался целый мусульманский анклав: «табачка», где русским не продают, «Баракят» — магазин исламских товаров, «Адаб» — магазин мусульманской одежды, через дорогу мясной магазин «Халяль», а в одном здании с центром — «Парикмахерская у Юсифа». Сам центр в данный момент закрыт.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: драка   конфликт   пермь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Олег 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Старичок 3 часа назад
люди в штатском... нда, а почему не люди в чорном?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
849
Alex 4 часа назад
а про то ,что когда его вызвали в полицию во второй раз ,его встретили люди в штатском ,он тоже сообщил во время извинений ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
doker 4 часа назад
Значит, не чеченцы, иначе - на колени...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
468
Шурман 4 часа назад
Теперь что все по погонам бегают и сразу видео снимают ?:) а за что все напилось не снял ? или душка нет ?:) я как то в Азии родился и знаю так просто тебя шиздить не будут , максимум кол на кол , да и с Кавказом там же , проиграл ну получил это уже твои проблемы . Сынкунок . Я бы и сам добавил . Минусуйте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Dmitry Шурман 59 минут назад
Дружок, я со среднеазиатами в армии служил. За исключением казахов - все остальные ссыкливые донельзя. Земляков позвать, это - да, но один на один - никогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
280
Александр 4 часа назад
А Бастрыкин тоже уже извинился !?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ПаганецЪ 5 часов назад
В интерьере центра "Мигрант" не хватает нескольких бутылок. Не буду писать, с чем, и так всем понятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
468
Шурман 5 часов назад
Я ни кого не пытаюсь защитить , может и был факт за что получил , или если тебе в Испании наваляли то тоже сразу эмигранты ? я у нас хочу Русским и Хохлам навалять но они сразу заяву кидают .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
468
Шурман Андрей 4 часа назад
Они победят только толпой , вот в этом мое преимущество , тюркский не забыл , а так на пальцах могу раскидать кто они и что они . Уж поверь не раз : ) мальчик знает толк в переговорах :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Dmitry Шурман 52 минуты назад
"У нас" - где? Там, где "у вас", может это и за положняк, но, блин, а каког хера россияне в СВОЕЙ стране должны жить как вы у себя? И второе, в СВОЕЙ стране можешь делать что хочешь, но вы ведь, блин в гости приехали. Какого хера вы себя ведете, как у себя дома?! В одном тебя поддержу, в России пацанам надо собираться и мудохать вас, но тогда вы ведь, б-ть, в мусарню ломанетесь, межнациональная рознь, блин, права, блин, ваши ущемляют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
315
zz 5 часов назад
А полиция то же от Юсифа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
kamanch 5 часов назад
В Перми что, свинина закончилась?
Пожертвуйте уже десяток свиных голов центру Мигрант+
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
701
Трям 5 часов назад
Они, бля, че, не горят что ль?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков 5 часов назад
Пермь жжет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Драка в московском дворе переросла в избиение Драка в московском дворе переросла в избиение Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана Полуголый житель Томска избил женщину в лифте Полуголый житель Томска избил женщину в лифте Драчливый пранкер протер спиной пол Драчливый пранкер протер спиной пол Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника
Популярное видео
Мужчина пожаловался своей дочери на женскую логику
0
50
Мужчина пожаловался своей дочери на женскую логику
Нажал? А теперь бежим отсюда!
1
20
Нажал? А теперь бежим отсюда!
Гуляющий по крыше кот перехитрил своего конкурента
0
50
Гуляющий по крыше кот перехитрил своего конкурента
Плюющийся вандал в лифте орловской многоэтажки
0
38
Плюющийся вандал в лифте орловской многоэтажки
Забавная реакция обезьяны на фокус
2
58
Забавная реакция обезьяны на фокус
Эффектная высадка пассажиров в сугробы
0
34
Эффектная высадка пассажиров в сугробы
Гражданский долг: пешеходы помогли полицейским задержать преступника
1
52
Гражданский долг: пешеходы помогли полицейским задержать преступника
Утро начинается не с кофе
0
56
Утро начинается не с кофе
Страйкбольный снайпер против игрока со "стальными шарами"
0
24
Страйкбольный снайпер против игрока со "стальными шарами"
Парень пожалел, что решился на дурацкую выходку
0
68
Парень пожалел, что решился на дурацкую выходку
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
51
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
28 простых правил безопасности, которые должен знать каждый
5
249
28 простых правил безопасности, которые должен знать каждый
Набирающие популярность
Почему 30 лет – это поразительный возраст?
0
8
Почему 30 лет – это поразительный возраст?
Жители России назвали главный признак идеального работодателя
0
41
Жители России назвали главный признак идеального работодателя
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Популярное видео
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#люди#подборка#интересное#автомобили#актеры#истории#фотографии#полиция
#фото#животные#картинки#история#Приколы#СССР#аварии#комментарии#авто аварии#забавно
#факты#интересно#ватермарк#кино#Россия#Разное#дтп#олимпиада#автомир#Китай

На что жалуетесь?

Вернуться