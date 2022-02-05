В Перми местного жителя жестоко избили мигранты, а полиция вместо помощи заставила извиняться

3 февраля пермяк Кирилл Азанов зашел в «Парикмахерскую у Юсифа», где ему объяснили, что «не обслуживают русских у.......ов». Азанова это возмутило — с лицами неопределенной национальности завязалась драка, в ходе которой парню прилетело железным стулом по голове. Заявление Кирилла на нападавших в 6-м отделе полиции не приняли, сказав, что «всё равно их никто не найдет». Желая наказать обидчиков, парень сфоткал свое лицо и рассказал эту историю в интернете. На следующий же день пострадавшего снова вызвали в полицию, где его неожиданно встретили люди в штатском. После визита в отдел Кирилл записал «видеоопровержение», где рассказал, что ему, возможно, избиение просто «показалось». Все переписки парень удалил, а в новых сообщениях клянется, что был пьян и сам виноват. В отдельном коротком видео он говорит, что «претензий к работе полиции он не имеет», видимо, забыв сказать это сразу. Примечательно, что в Перми с недавнего времени появился центр помощи мигрантам под названием «Мигрант+», вокруг которого образовался целый мусульманский анклав: «табачка», где русским не продают, «Баракят» — магазин исламских товаров, «Адаб» — магазин мусульманской одежды, через дорогу мясной магазин «Халяль», а в одном здании с центром — «Парикмахерская у Юсифа». Сам центр в данный момент закрыт.

2022-02-05T23:07:06+03:00