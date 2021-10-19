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Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника

Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 08:31
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   удар   
11489
1
1
Парень в черной футболке решил разобраться с молодым человеком, из-за которого якобы пострадал его друг. Агрессор пустил в ход кулаки, однако недооценил противника.
Когда недооценил своего оппонента. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   удар   
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43  комментария
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602k
Alexey Berestenko 6 часов назад
А здоровый опытный боец - сразу глухо прикрылся и "лежачего не бьют" включил!
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11k
Типа граф 14 минут назад
Пипец чувак в чёрном знак вопроса .
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13k
Объект реальности 17 минут назад
первый ответный исполнен на 5+
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−47
Денис Полуничев Полчаса назад
Как говорится, большой шкаф....)))
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26k
Notan Blaine 38 минут назад
В конце ждал традиционной фразы: "а меня, то за що".
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114
Дмитрий Байков 41 минуту назад
бутылкой об голову добивать надо было эту шваль "здоровую"
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4k
Антон Антонов 2 часа назад
чем больше шкаф,тем громче падает
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335
Albe 2 часа назад
проматывайте 30 секунд, и не благодарите за сэкономленное время
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143
cdzpm 3 часа назад
Просто шикарно!!!
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440
Spoiler 3 часа назад
Наваляли мелкому - пришел большой... Наваляли и ему, в следующий раз придут двое...
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440
Spoiler Feathery 3 часа назад
Мда.. скорее всего так и угомонят... А то иш че удумал, защищается он...
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6k
dikijjim 3 часа назад
и все как посредственности мыслят, если ты большой значит драться умеешь,как под копирку.
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9k
Alexander 4 часа назад
А мне понравилось...
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57k
Андрей 4 часа назад
Разборки животных.
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−17
Lux Indique 4 часа назад
черный думал что он больше по этому можно так себя вести )) кушай больше что бы тебя все боялись )))))
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15k
Alex ASK 4 часа назад
Когда один удар в челюсть заменяет полчаса воспитательной беседы
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29k
Aleks 4 часа назад
Одеситы?
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8k
Maddy8 4 часа назад
мелкий то испугался в начале, но когда понял, что перед ним не боец, которое схватило и смотрит, тогда он ему и прописал.
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6k
mr.Poher 4 часа назад
Вот так выглядит беспонтовая масса. Пропустил и на жопу сел.
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78
Андрей Тимошенко 4 часа назад
Стекло теперь новое надо...
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2k
Vasil 5 часов назад
Чем больше шкаф, тем громче падает.
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7k
КОСТЯН 5 часов назад
Мелкий красава)) ломом опоясан.
А дылде скажу: нефуй мелких обижать,,, ответка замучает
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