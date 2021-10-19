Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника

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Парень в черной футболке решил разобраться с молодым человеком, из-за которого якобы пострадал его друг. Агрессор пустил в ход кулаки, однако недооценил противника.
Когда недооценил своего оппонента. Присутствует ненормативная лексика.
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А дылде скажу: нефуй мелких обижать,,, ответка замучает