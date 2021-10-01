Полуголый житель Томска избил женщину в лифте

Камера наблюдения, установленная в лифте одного из жилых домов в Томске запечатлела нападение мужчины на местную жительницу. На опубликованных кадрах женщина заходит из квартиры в лифт, а следом за ней забегает мужчина с голым торсом. После непродолжительного разговора агрессор начинает бить её кулаками и ногами.

0

Никаких заявлений от потерпевшей в полицию не поступало. Сцену с избиением обнаружили после того, как один из жителей попросил найти по камерам негодяя, который опорожнился в лифте.