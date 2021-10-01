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Полуголый житель Томска избил женщину в лифте

Полуголый житель Томска избил женщину в лифте (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 12:13
Сообщество : Криминал
Метки: видео   драка   избиение   конфликт   лифт   томск   
1067
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Камера наблюдения, установленная в лифте одного из жилых домов в Томске запечатлела нападение мужчины на местную жительницу. На опубликованных кадрах женщина заходит из квартиры в лифт, а следом за ней забегает мужчина с голым торсом. После непродолжительного разговора агрессор начинает бить её кулаками и ногами.
Никаких заявлений от потерпевшей в полицию не поступало. Сцену с избиением обнаружили после того, как один из жителей попросил найти по камерам негодяя, который опорожнился в лифте.

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Метки: видео   драка   избиение   конфликт   лифт   томск   
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20  комментариев
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383
Ольга 2 часа назад
Похоже на развязку старого конфликта. Но мужик все равно урод.
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2k
Сергей 15 минут назад
Похоже что сиделец,и похоже под шконкой сидел.
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211k
Барон Мюнхгаузен. 21 минуту назад
Милые бранятся - только тешатся...
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2k
Nitroglicerin 39 минут назад
Опрожнился в лифте негодяй, а бабу избил "мужчина"? Какая-то странная классификация мудаков)
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324
Елена Букреева Nitroglicerin Полчаса назад
Это же фишки, здесь мужчины почти всегда солидарны с тем, кто бьёт женщину.
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19k
иванов дмитрий 53 минуты назад
и если смотреть правде в глаза
ничего серьезного этому уроду не грозит (
в китае его бы серьезно наказали , такое поведение там не любят
в америке он бы по любому сел и выплачивал компенсацию
в чечне ему было бы хуже чем в америке
и только у нас на практике небольшой штраф , и то если участковый захочет этим заниматься
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17k
Александр Час назад
Ну раз заявлений не поступало, то это обыкновенные ролевые игры, двух любящих сердец. Проходим мимо.
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
Забегает такой в лифт:
-Девушка не уезжайте! Вам угрожает опасность!
-Вас хотят побить, прямо сейчас!
-Они нападают когда гаснет свет! Умоляю вас, будьте осторожный
Свет гаснет: Ннааа Сссууукааа!
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10k
K7OO Час назад
Какая-то мутная фигня. Почему баба заяву-то не подала? Там состав в полный рост. По крайней мере, на бабки она его точно выставила бы. Очень странная ситуация.
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25k
Батончик с маком Час назад
Бьёт как истеричка.
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2k
salim777 Час назад
..."один из жителей попросил найти по камерам негодяя, который опорожнился в лифте". Чего искать-то? Даже не сомневаюсь, вот этот полуголый обмудок он и есть.
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1k
Mowgley 2 часа назад
А в чем проблема найти ублюдка?
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180
Киса Кацман Mowgley Час назад
"Нету тела - нету дела" (с) ... Заява не поступала, значит нет повода ментам искать
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