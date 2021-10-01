Полуголый житель Томска избил женщину в лифте

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Камера наблюдения, установленная в лифте одного из жилых домов в Томске запечатлела нападение мужчины на местную жительницу. На опубликованных кадрах женщина заходит из квартиры в лифт, а следом за ней забегает мужчина с голым торсом. После непродолжительного разговора агрессор начинает бить её кулаками и ногами.
Никаких заявлений от потерпевшей в полицию не поступало. Сцену с избиением обнаружили после того, как один из жителей попросил найти по камерам негодяя, который опорожнился в лифте.
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ничего серьезного этому уроду не грозит (
в китае его бы серьезно наказали , такое поведение там не любят
в америке он бы по любому сел и выплачивал компенсацию
в чечне ему было бы хуже чем в америке
и только у нас на практике небольшой штраф , и то если участковый захочет этим заниматься
-Девушка не уезжайте! Вам угрожает опасность!
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Свет гаснет: Ннааа Сссууукааа!