В Подмосковье гражданин ЮАР расплачивался фальшивыми купюрами

Мейер Люка Джулиана родился в Африке, путешествовал по миру, работал переводчиком в России. Судьба забросила его в Зеленоград. Не привыкший к высоким ценам джентльмен решил, что он самый умный и сможет одурачить русских. Нашёл объявление о продаже фальшивых купюр, закупился и пошёл за покупками. Покупал в разных магазинах шоколадки, жвачку и прочую мелочь, давал фальшивые пять тысяч и забирал сдачу настоящими купюрами. На видео один из магазинов. Девушка долго сомневалась, разглядывала купюру со всех сторон и в конце всё-таки приняла её. Мужчина в это время невозмутимо стоял и ждал. А камера магазина крупным планом записывала всё происходящее. Позже обман раскрылся и полицейские без труда нашли находчивого приезжего и нагрянула в съёмную квартиру Джулиана. Там этих купюр оказалось более чем достаточно. Теперь мужчина сидит за решёткой и ждёт суда. Недолго музыка играла.