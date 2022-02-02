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В Подмосковье гражданин ЮАР расплачивался фальшивыми купюрами

В Подмосковье гражданин ЮАР расплачивался фальшивыми купюрами (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 21:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   гражданин ЮАР   камеры видеонаблюдения   мошенничество   фальшивые деньги   фальшивые купюры   
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Иностранец закупил фальшивые пятитысячные купюры и решил водить за нос продавцов, однако не учёл того, что в магазинах установлены камеры.
Мейер Люка Джулиана родился в Африке, путешествовал по миру, работал переводчиком в России. Судьба забросила его в Зеленоград. Не привыкший к высоким ценам джентльмен решил, что он самый умный и сможет одурачить русских. Нашёл объявление о продаже фальшивых купюр, закупился и пошёл за покупками. Покупал в разных магазинах шоколадки, жвачку и прочую мелочь, давал фальшивые пять тысяч и забирал сдачу настоящими купюрами. На видео один из магазинов. Девушка долго сомневалась, разглядывала купюру со всех сторон и в конце всё-таки приняла её. Мужчина в это время невозмутимо стоял и ждал. А камера магазина крупным планом записывала всё происходящее. Позже обман раскрылся и полицейские без труда нашли находчивого приезжего и нагрянула в съёмную квартиру Джулиана. Там этих купюр оказалось более чем достаточно. Теперь мужчина сидит за решёткой и ждёт суда. Недолго музыка играла.

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Метки: Подмосковье   гражданин ЮАР   камеры видеонаблюдения   мошенничество   фальшивые деньги   фальшивые купюры   
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18k
ВолодИн 16 минут назад
Теперь будет путешествовать по этапу.
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50k
smakido 6 секунд назад
Решил обмануть россиян по-черному!
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Влад Чернов 2 минуты назад
дадут ему прилично . остаток жизни он себе обеспечил по четкому расписанию .
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3k
Mowgley 6 минут назад
"Нашёл объявление о продаже фальшивых купюр, закупился и пошёл за покупками."
=========
Гениальный бизнес-план
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Nika
пишу, летаю, читаю.
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