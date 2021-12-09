Опасная детская горка в подмосковном дворе

Какое счастье, что среди нас есть такие люди

Вооруженный скалкой мужчина ограбил салон сотовой связи

Машинисты поезда предотвратили самоубийство девушки

Мужчина разбил несколько бутылок о голову своего знакомого из-за похищенной у него музыкальной...

Спасение бобра, упавшего в дачный колодец в Подмосковье

Заработались: В Подмосковье сняли на видео заснувших на улице пьяных полицейских