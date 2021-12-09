Опасная детская горка в подмосковном дворе

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В одном из дворов в подмосковных Котельниках обнаружили непродуманно установленную горку. Дети, съезжая с неё, врезаются в небольшой забор.
Горка есть, забор есть, чего им не нравится?!
В администрации после жалоб заявили, что горка установлена в соответствии с требованиями ГОСТ, однако пообещали изучить и решить проблему.
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Метки: Подмосковье Россия видео горка дети проблема забор
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БУУУМ!!!
-О МОЙ СКАТИЛСЯ
зато всегда слышно где дети и на дорогу не выедут :)))