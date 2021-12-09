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Опасная детская горка в подмосковном дворе

Опасная детская горка в подмосковном дворе (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 08:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   Россия   видео   горка   дети проблема   забор   
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В одном из дворов в подмосковных Котельниках обнаружили непродуманно установленную горку. Дети, съезжая с неё, врезаются в небольшой забор.

Горка есть, забор есть, чего им не нравится?!

В администрации после жалоб заявили, что горка установлена в соответствии с требованиями ГОСТ, однако пообещали изучить и решить проблему.

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Метки: Подмосковье   Россия   видео   горка   дети проблема   забор   
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Александр Ломовицкий Полчаса назад
сидят мамаши на лавочке беседуют а дети катаются
БУУУМ!!!

-О МОЙ СКАТИЛСЯ
зато всегда слышно где дети и на дорогу не выедут :)))
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