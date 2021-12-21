В Балашихе умники запустили фейерверк прямо на припаркованные машины

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Новый год всё ближе, настроение у некоторых уже праздничное. В Подмосковье ребята решили начать запускать фейерверки, вот только не подрассчитали свои способности.
Неизвестно, что двигало сверхразумами, которые умудрились превратить парковку в фаершоу, видимо, так сильно приняли на грудь, что увлеклись. Вместо красивых взрывов фейрверка в ночном небе, заряды стали взрываться между автомобилями. На видео видно, как люди с ужасом разбегаются, пока салют безжалостно портит нервы автовладельцев. Шум сигнализации, хаотичные взрывы и рано поседевшие владельцы машин - и это ещё до новогодних праздников. Пока одни шлёпают" створками фургона припаркованные автомобили ", другие взрывают салюты. Сегодня у владельцев машин в столичном регионе явно не лучший день.
А у вас бывали казусы с салютами?
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