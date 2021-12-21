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В Балашихе умники запустили фейерверк прямо на припаркованные машины

В Балашихе умники запустили фейерверк прямо на припаркованные машины (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 00:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   балашиха   парковка   петарды на парковке   салют   фейрверк   
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Новый год всё ближе, настроение у некоторых уже праздничное. В Подмосковье ребята решили начать запускать фейерверки, вот только не подрассчитали свои способности.
Неизвестно, что двигало сверхразумами, которые умудрились превратить парковку в фаершоу, видимо, так сильно приняли на грудь, что увлеклись. Вместо красивых взрывов фейрверка в ночном небе, заряды стали взрываться между автомобилями. На видео видно, как люди с ужасом разбегаются, пока салют безжалостно портит нервы автовладельцев. Шум сигнализации, хаотичные взрывы и рано поседевшие владельцы машин - и это ещё до новогодних праздников. Пока одни шлёпают" створками фургона припаркованные автомобили ", другие взрывают салюты. Сегодня у владельцев машин в столичном регионе явно не лучший день. 
А у вас бывали казусы с салютами?

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Метки: Подмосковье   балашиха   парковка   петарды на парковке   салют   фейрверк   
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4k
ride 3 часа назад
ЗАбавно, надо тоже попробовать )))
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1k
Autumn2015 Полчаса назад
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3k
Urlauber 3 часа назад
НИКОГДА такого не было и вот Опять
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Sergey 3 часа назад
Случилось подобное, но хорошо не в сторону людей и машин. Благо понимаю, что может произойти что угодно и делал в стороне. Поставил батарею на бордюр, но не учел, что ряд как бы свисал. И первый же залп опрокинул кубик. Ну и понеслось уже не в небо, а параллельно земле.
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