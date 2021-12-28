В Подмосковье сосулька упала на голову 8-летней девочки

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В подмосковном Жуковском школьница попала в больницу после падения на неё сосульки. Камера видеонаблюдения запечатлела инцидент.
Сбивающая сосульки женщина не заметила, как к ней подходит 8-летняя девочка. Через мгновение кусок льда упал прямо на голову ребенка.
Школьница была госпитализирована в больницу с подозрением на сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. После осмотра врачи отпустили ребенка домой.
Школьница была госпитализирована в больницу с подозрением на сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. После осмотра врачи отпустили ребенка домой.
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