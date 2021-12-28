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В Подмосковье сосулька упала на голову 8-летней девочки

В Подмосковье сосулька упала на голову 8-летней девочки (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 08:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Жуковский   Подмосковье   Сосулька   видео   дети   падение   
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В подмосковном Жуковском школьница попала в больницу после падения на неё сосульки. Камера видеонаблюдения запечатлела инцидент.
Сбивающая сосульки женщина не заметила, как к ней подходит 8-летняя девочка. Через мгновение кусок льда упал прямо на голову ребенка.

Школьница была госпитализирована в больницу с подозрением на сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. После осмотра врачи отпустили ребенка домой.

Источник:

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Метки: Жуковский   Подмосковье   Сосулька   видео   дети   падение   
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6  комментариев
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29
Роман Ефремов 2 часа назад
это конечно пздц товарищи, куда глядел папа который был рядом Оо
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3k
Евгений 49 минут назад
А все потому, что какой то идорас поставил свой гадюшник с колесиками прям напротив входа в подъезд. Иначе бы девочка не пошла в обход вдоль стены, там видимо всегда паркуются идорасы, т.к. вдоль стены даже тропинка протоптана
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966
ЛикБез 2 часа назад
Место не огорожено.
Девочка излишне любопытная.
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9k
Кенвуд 2 часа назад
Вся суть новости в том, что случай попал на камеру. Есть такие, кто никогда сосульки не сбивал и не получал по каким-нибудь частям тела? В детстве всегда с восторгом сбивали. А если попадет на голову, так у нас шапки-ушанки зимние, как каски были. Все живы здоровы.
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39k
Сергей 2 часа назад
Повезло всем, что она вся не рухнула. Бабам место на кухне, а не с сосульками воевать.
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