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В Подмосковье ученик скончался во время написания сочинения

В Подмосковье ученик скончался во время написания сочинения (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 08:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   видео   люберцы   люди   смерть   сочинение   ученик   
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1 декабря, около 650 тысяч выпускников 11 классов со всей России писали итоговое сочинение, которое даёт допуск к Единому госэкзамену(ЕГЭ). К сожалению, в этот день не обошлось без трагедии. Ученик средней школы № 25 в подмосковных Люберцах неожиданно потерял сознание и скончался.
По предварительным данным, смерть подростка наступила из-за отрыва тромба.

"Ученик на итоговом сочинении в аудитории потерял сознание. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб", — сообщил порталу РИА Новости источник в сфере городского образования.

Источник:

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Метки: Подмосковье   видео   люберцы   люди   смерть   сочинение   ученик   
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18  комментариев
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261k
Кaleidoscope 2 часа назад
Соболезную, тромб- это всегда неожиданно и критично(
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233
kolobok263 23 минуты назад
колу с чипсами меньше жрать надо, а нормальную еду и не в телефоне и компе сутками зависать,а спортом заниматься, тогда тромбы не появятся. родителей жалко
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23k
Ваня Полчаса назад
мой друг (40 лет) умер также, пришел на работу, начал переодеваться в робу, сел обувать ботинки и оторвался тромб... 5 секунд и все...
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1k
manul74 Час назад
Страшно смотреть это видео
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39k
Олег Час назад
В моём школьном детстве даже самый дохлый ботаник добегал дистанцию, мог хоть раз подтянуться и отжаться. Турник во дворе пустовал только ночью. Сегодняшние школьники в большом проценте инвалиды. Печально
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212
Кто-то Там Час назад
После бессонной ночи за компом.
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8k
krivsan Час назад
кошмар,соболезную
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126k
Leff Час назад
В таком возрасте тромб? Что-то с трудом верится.
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19k
KOSTELLO Час назад
Не дай Бог…….
Соболезнования родителям
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58k
pynh 2 часа назад
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Привет намордникам.
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6k
Shade116 2 часа назад
Вот так, строишь планы сидишь, а тут бац.
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3k
Иван 2 часа назад
Чо то очень предварительный диагноз. Тромб на вскрытии могут найти.
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