В Подмосковье ученик скончался во время написания сочинения

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1 декабря, около 650 тысяч выпускников 11 классов со всей России писали итоговое сочинение, которое даёт допуск к Единому госэкзамену(ЕГЭ). К сожалению, в этот день не обошлось без трагедии. Ученик средней школы № 25 в подмосковных Люберцах неожиданно потерял сознание и скончался.
По предварительным данным, смерть подростка наступила из-за отрыва тромба.
"Ученик на итоговом сочинении в аудитории потерял сознание. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб", — сообщил порталу РИА Новости источник в сфере городского образования.
"Ученик на итоговом сочинении в аудитории потерял сознание. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб", — сообщил порталу РИА Новости источник в сфере городского образования.
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