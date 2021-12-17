В Котельниках неизвестный похитил ёлку из подъезда

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В Котельниках неизвестный мужчина вытащил из подъезда наряженную ёлку, засунул её в багажник и увёз в неизвестном направлении. Похищение дерева зафиксировала камера видеонаблюдения.
Гринч из Котельников тренируется перед праздниками.
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Метки: Москва Подмосковье Россия видео котельники кража подъезд ёлка
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