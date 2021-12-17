В Котельниках неизвестный похитил ёлку из подъезда

Травля. Истории тех, кто не сломался

Таксист украл деньги из кассы магазина

В Подмосковье ученик скончался во время написания сочинения

Подростки обокрали пекарню на глазах у продавщицы

Парень проиграл в битве с тумбой в подъезде

Женщина под видом сочувствия обокрала пенсионерку