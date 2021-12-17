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В Котельниках неизвестный похитил ёлку из подъезда

В Котельниках неизвестный похитил ёлку из подъезда (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 08:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Подмосковье   Россия   видео   котельники   кража   подъезд   ёлка   
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В Котельниках неизвестный мужчина вытащил из подъезда наряженную ёлку, засунул её в багажник и увёз в неизвестном направлении. Похищение дерева зафиксировала камера видеонаблюдения.
Гринч из Котельников тренируется перед праздниками.

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Метки: Москва   Подмосковье   Россия   видео   котельники   кража   подъезд   ёлка   
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Mr.Adamson

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