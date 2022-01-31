«Вы от кого нас защищаете?»: Диана Арбенина заступилась за своих фанатов на концерте

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Диана Арбенина прервала концерт в Казани и обратилась к охране. Вокалистке группы «Ночные снайперы» не понравилось, что сотрудники службы охраны начали отгонять людей от сцены и запрещали им танцевать.
Когда фанаты вскочили со своих мест в начале концерта и принялись танцевать у сцены, охранники начали их рассаживать обратно. Это не понравилось вокалистке «Ночных снайперов»
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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