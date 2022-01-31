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«Вы от кого нас защищаете?»: Диана Арбенина заступилась за своих фанатов на концерте

«Вы от кого нас защищаете?»: Диана Арбенина заступилась за своих фанатов на концерте (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 11:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Диана Арбенина   Казань   Концерт   Татарстан   видео   ночные снайперы   
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Диана Арбенина прервала концерт в Казани и обратилась к охране. Вокалистке группы «Ночные снайперы» не понравилось, что сотрудники службы охраны начали отгонять людей от сцены и запрещали им танцевать.
Когда фанаты вскочили со своих мест в начале концерта и принялись танцевать у сцены, охранники начали их рассаживать обратно. Это не понравилось вокалистке «Ночных снайперов»

В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Диана Арбенина   Казань   Концерт   Татарстан   видео   ночные снайперы   
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9k
Maddy8 57 минут назад
Человек делает свою работу, никого не бил.
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21k
Mike Miller 16 минут назад
Песни лучшиб только пела. Честно. Это выступление слишком уж показушное.
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6k
SuperTroll 23 минуты назад
Раньше был грипп и простуда. Чесонока с водкой бахнул и под одеяло. На следующий день как огурец. А сейчас везде короноваирус...
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82
eutace 39 минут назад
она просто решила хайпануть, хоть как-то выделиться
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82
eutace 39 минут назад
она просто ТП - если бы на неё кто-нибудь напал - она бы обратное говорила. Охрана делает свою работу, для этого её нанимали. А если ей хочется быть ближе к народу - иди в кафе, на каток, парк - там пообщайся
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8k
Мистер Фикс 46 минут назад
Вечно недовольное лгбт
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8k
Hunson Abadeer 49 минут назад
а почему бы и нет
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Sandmännchen (DDR) 51 минуту назад
Убийца Дж. Леннона тоже типа фанатом за автографом тёрся.
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2k
Sergius SPb Час назад
Когда фанаты вскочили со своих мест в начале концерта и принялись танцевать у сцены, охранники начали их рассаживать обратно. Это не понравилось вокалистке «Ночных снайперов»
================================================================
Хайпует солисточка, а то она не знает,что все места в зале распределены и оплачены.
Заплатил за сидение? Сиди и слушай. Заплатил за танцпол, стой и слушай......
Пустите зрителей к ней на сцену.
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Хайп на ковиде, популярнее самого ковида уже стал......
Сентябрь.........в России 28 000 заболевших..........
Смоленск, Губер речь "Мест нет в госпиталях, возим за 150 км в Вязьму......."
Январь 27 число заболевших 100 000 человек в России.........
Губер "Все подконтролем места есть, все хорошо.................."
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