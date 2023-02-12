Разлила жидкость и подожгла: в Татарстане пенсионерка хотел сжечь банк

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Но её быстро вычислили и нашли.
В городе Азнакаево случилось ЧП. Бабушка пришла в отделение «Сбера» и устроила ахтуг: щедро полила терминалы горючей жидкостью и пдожгла. Только не учла, что там стоят камеры.
Через час пенсионерку приняли. И сейчас выясняют мотивы её поступка.
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