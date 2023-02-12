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Разлила жидкость и подожгла: в Татарстане пенсионерка хотел сжечь банк

Разлила жидкость и подожгла: в Татарстане пенсионерка хотел сжечь банк

Автор:
12 февраля 2023 18:20
Сообщество : Криминал
Метки: Казань   Поджог   Татарстан   Терминал   пенсионерка   сбер   
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Но её быстро вычислили и нашли.

В городе Азнакаево случилось ЧП. Бабушка пришла в отделение «Сбера» и устроила ахтуг: щедро полила терминалы горючей жидкостью и пдожгла. Только не учла, что там стоят камеры.

Через час пенсионерку приняли. И сейчас выясняют мотивы её поступка.

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Метки: Казань   Поджог   Татарстан   Терминал   пенсионерка   сбер   
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14  комментариев
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7k
Алексей Час назад
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Вячеслав 9 минут назад
Акт самоотверженной дезинфекции помещения?
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2k
Walther 13 минут назад
Банк - горел, кредит - гасился...
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41k
Лесли 🥰 14 минут назад
И? В чём смысл!? Почему не пришла в само отделение, где все сотрудники и вся документация?))))
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21k
ЦСКА 38 минут назад
Колпак повело у бабульки явно! Хорошо сама не загорелась! А так то голимая 167-я УК РФ...
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1k
Nick Z 46 минут назад
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33k
russger 54 минуты назад
Понять и простить (с)
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21k
babuby Час назад
Пенсионерка хотел ....
Автор, ты дебил?
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817
Gamak Час назад
Пенсионерка ХОТЕЛ, но у него не полючилься
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6k
Компьютер DELL монитором Час назад
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5k
Кистень Час назад
Дура старая. Хоть бы намордник натянула. Для конспирации.
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17k
Bill Час назад
Бабушка продемонстрировала надоедливым наследникам, что её квартира достанется "Сберу".
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43k
Карандаш 2 часа назад
Банкомат карточку слопал?
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3k
Директор свежего воздуха 2 часа назад
Ну чтож ты так, бабушка, надо было мед. маску и очки надеть, сериалы ментовские ж поди смотришь!
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