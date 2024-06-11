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Место, где недолюбливают Никит

Место, где недолюбливают Никит

Автор:
11 июня 2024 07:36
Метки: Видео   Казань   Татарстан   девушки   имя   опрос   
947
1
1

Девушек в Казани попросили назвать их любимое и нелюбимое мужское имя. Фаворитом среди нелюбимых имён оказался Никита.

Любимое и нелюбимое имя

Жаль, конечно, Никит.

Источник:

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Метки: Видео   Казань   Татарстан   девушки   имя   опрос   
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4  комментария
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20k
banzai7 46 минут назад
Может это был один и тот же Никита?
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8k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Тупая голимая постановка.
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40k
Александр 38 минут назад
Походу это был один и тот же Никита...
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3733 поста (3648 в горячем)

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