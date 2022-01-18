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"Фота": пьяный парень проиграл в битве с умным домофоном

"Фота": пьяный парень проиграл в битве с умным домофоном (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 13:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Казань   видео   инцидент   конфликт   умный домофон   
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В Казани пьяный молодой человек не смог попасть в подъезд из-за умного домофона и начал бить по двери. Вскоре на шум вышли соседи и после непродолжительной словесной перепалки успокоили юношу с помощью газового баллончика.

От автора:

Неадекват разбил двери после того, как не смог войти в подъезд. Двое жильцов успокоили его "черемухой" и вызвали полицию. Но к сожалению "герой" убежал.

В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Казань   видео   инцидент   конфликт   умный домофон   
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18k
Serg2001 48 минут назад
Он больше на какого-то упыря из фильмов ужасов похож чем на человека... )
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6k
Владимир 3 минуты назад
а то, что у парня был ствол, никого не смущает?
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Parus59 Полчаса назад
"черемуха" - спецсредство, в гражданском обороте отсутствует, откуда инфа?
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Mr.Adamson

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