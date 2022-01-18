"Фота": пьяный парень проиграл в битве с умным домофоном

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В Казани пьяный молодой человек не смог попасть в подъезд из-за умного домофона и начал бить по двери. Вскоре на шум вышли соседи и после непродолжительной словесной перепалки успокоили юношу с помощью газового баллончика.
От автора:
Неадекват разбил двери после того, как не смог войти в подъезд. Двое жильцов успокоили его "черемухой" и вызвали полицию. Но к сожалению "герой" убежал.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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Метки: Казань видео инцидент конфликт умный домофон
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