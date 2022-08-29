"Нищеброды!": девушка из Казани обматерила и оскорбила на камеру русских мужчин, наговорив на статью

Трансляция в прямом эфире принесла Камилле не совсем ту славу, на которую она рассчитывала. Говорит, что была пьяна и несла чушь, но мы-то знаем, что те, кто под хмельком, говорят лишь то, что думают.
Некая блогерша Камилла Брендюлева в прямом эфире, используя чудовищное количество нецензурных выражений, прошлась по русским мужчинам. Они и нищие, и вообще не такие, как надо. Правда, с кем именно русские не выдержали сравнения, девица не пояснила. А через время пожалела о своих словах или, что тоже вероятно, ее просветили, что высказанные оскорбления вполне тянут на статью 136 УК РФ.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!
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Потому через время Камилла пошла по проторенному пути и записала второе видео, в котором извинилась за свое поведение. Говорит, что причиной всему стал алкоголь, а так-то она за мир и дружбу между народами. И вообще, у нее парень был русским.
Впрочем, жители Казани, да и других городов в искренность извинений не поверили и надеются на то, что девушка понесет достойное наказание за свои слова. Ответственность за разжигание межнациональной розни, если подобное усмотрят в заявлении жительницы Казани правоохранители, еще никто не отменял.
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АНТИФИШКИ
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А валяет дурака.
Из Кремля он х:::ем машет -
Разгоняет"облака".
Путин, это "Солнце мира",
Встал над Русью из сортира.
Вот уже который год
Над Страной - Говно встает.
любят они других пообсуждать, пусть со своими сначала разберутся
Фраза "я просто был пьян" - лишь усугубляет положение