"Нищеброды!": девушка из Казани обматерила и оскорбила на камеру русских мужчин, наговорив на статью

Потому через время Камилла пошла по проторенному пути и записала второе видео, в котором извинилась за свое поведение. Говорит, что причиной всему стал алкоголь, а так-то она за мир и дружбу между народами. И вообще, у нее парень был русским.

Впрочем, жители Казани, да и других городов в искренность извинений не поверили и надеются на то, что девушка понесет достойное наказание за свои слова. Ответственность за разжигание межнациональной розни, если подобное усмотрят в заявлении жительницы Казани правоохранители, еще никто не отменял.