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"Нищеброды!": девушка из Казани обматерила и оскорбила на камеру русских мужчин, наговорив на статью

"Нищеброды!": девушка из Казани обматерила и оскорбила на камеру русских мужчин, наговорив на статью

Автор:
29 августа 2022 08:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Казань   Нищеброды   блогерша   видео   извинилась   наговорила на статью   оскорбления   прямой эфир   
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Трансляция в прямом эфире принесла Камилле не совсем ту славу, на которую она рассчитывала. Говорит, что была пьяна и несла чушь, но мы-то знаем, что те, кто под хмельком, говорят лишь то, что думают.

Некая блогерша Камилла Брендюлева в прямом эфире, используя чудовищное количество нецензурных выражений, прошлась по русским мужчинам. Они и нищие, и вообще не такие, как надо. Правда, с кем именно русские не выдержали сравнения, девица не пояснила. А через время пожалела о своих словах или, что тоже вероятно, ее просветили, что высказанные оскорбления вполне тянут на статью 136 УК РФ.


Потому через время Камилла пошла по проторенному пути и записала второе видео, в котором извинилась за свое поведение. Говорит, что причиной всему стал алкоголь, а так-то она за мир и дружбу между народами. И вообще, у нее парень был русским.

Впрочем, жители Казани, да и других городов в искренность извинений не поверили и надеются на то, что девушка понесет достойное наказание за свои слова. Ответственность за разжигание межнациональной розни, если подобное усмотрят в заявлении жительницы Казани правоохранители, еще никто не отменял.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казань   Нищеброды   блогерша   видео   извинилась   наговорила на статью   оскорбления   прямой эфир   
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41  комментарий
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Вот пока к таким дурам не станут применять реальных наказаний, они так и будут трепать языком, поднимая себе рейтинги. Посадили одну-другую - глядишь, прыти поубавится.
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5k
Georgyi 3 минуты назад
Её извинения не искренни! Наказать!
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24k
Михаил Сметанкин 3 минуты назад
Никогда такого не было, и вот опять.
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7k
Виталий 4 минуты назад
А кто это вообще? Что за чучело и почему про нее целая статья?
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11k
Джон Уик 5 минут назад
Этож сколько у неё было и русские и татары и узбеки и опять русские. Там походу подземный переход в центре города.
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104
Чистый бес 7 минут назад
Перелесть какая дурочка :) Нарцисс нищий умом :) Разве можно на такое "чудо" обижаться?
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−5
toreehonda 7 минут назад
Он не сеет и не пашет
А валяет дурака.
Из Кремля он х:::ем машет -
Разгоняет"облака".

Путин, это "Солнце мира",
Встал над Русью из сортира.
Вот уже который год
Над Страной - Говно встает.
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9k
Сол Гудман 12 минут назад
А что еще можно было ожидать от сосущей головы?
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−4
елисей магомедов 13 минут назад
а в чем она не права?
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84k
Mаcяня 16 минут назад
а разве коран им не запрещает бухать?
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26k
Ваня 18 минут назад
ничего, ей на зоне достанется настоящий "мужик"...
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−5
toreehonda 19 минут назад
СK РФ - для начала - сосни х- уйца у пу/ тлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ...
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25k
SerGProS 19 минут назад
Олег Дерипаска самый нищий нищеброд среди русских
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−5
−1
СK РФ🇷🇺 🇷🇺 21 минуту назад
До коле русских будут поносить?! Просто отдайте её нам и мы научим уважению ! Передайте этой насоске, я бы сам, лично, разорвал бы её, как тузик тряпку.
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51
Чел 21 минуту назад
кто вообще подписывается и смотрит трансляции таких вот блRдей?
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95
Человек Наблюдающий 24 минуты назад
Видео обсер - видео извинения. Пора заканчивать этот челендж и следить за базаром. Пьяная баба 3,14зде не хозяйка, а про язык такого не слышал. На скамью дурочку.
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3k
мозгOFF Полчаса назад
Ключевые слова здесь - "её парень был русским". Видимо так затр@хала мозг, что парень решил, что лучше БЫЛ.
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5k
Иван Кузин Полчаса назад
Алкоголь - является ОТЯГЧАЮЩИМ, а не смягчающим фактором.

Фраза "я просто был пьян" - лишь усугубляет положение
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28k
Григорий Полчаса назад
А чуть копнешь - вся жизнь выдуманная как в клипе На лабутенах.
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7k
Владимир Полчаса назад
С каких пор шлюх.м дали право говорить?
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