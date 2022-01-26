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Короткий разговор с мошенником, притворяющимся полицейским

Короткий разговор с мошенником, притворяющимся полицейским (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2022 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   мошенник   разговор   телефонный мошенник   
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Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мошенник завел старую песню о попытке похищения денег с банковского счета, однако автор оказался не настолько доверчивым.

Коротко и ясно. Стажёр попался наверно

Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Юмор   видео   мошенник   разговор   телефонный мошенник   
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6  комментариев
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30k
ACU900 Час назад
"Мент" даже не стал отрицать что он представитель лиц нетрадиционной ориентации...
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3k
A 24 минуты назад
" Ну ладно..."- смирился с ориетацией
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57k
Парагвайский шпион Полчаса назад
Мне тоже звонил "капитан юстиции - следователь прокуратуры". Когда он начал петь песню про покушения на мой счет, я сказал, что загрузил порно и собираюсь подрочить. Попросил перезвонить через 10-15 минут. А он больше не позвонил...
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381k
Алексей Полчаса назад
мне так в 3 часа ночи позвонил "сотрудник полиции". был коротко послан на йух
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5k
Денис Колосов Час назад
я сразу посылаю. Нужно, присылайте повестку.. Это если прозвонятся, а так обычно просто номер не беру..
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20k
kamanch Час назад
Вежливые сотрудники, это радует )
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