Короткий разговор с мошенником, притворяющимся полицейским

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Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мошенник завел старую песню о попытке похищения денег с банковского счета, однако автор оказался не настолько доверчивым.
Коротко и ясно. Стажёр попался наверно
Видео содержит ненормативную лексику.
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Метки: Юмор видео мошенник разговор телефонный мошенник
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