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Пудель дискотечный: эпичный разговор с телефонным мошенником

Пудель дискотечный: эпичный разговор с телефонным мошенником (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 08:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   мошенник   мошенничество   прикол   разговор   телефонное мошенничество   
4784
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Мужчина с подвешенным языком словесно задавил телефонного мошенника неожиданными оскорблениями, которые можно разбирать на цитаты. Если вы давно хотели пополнить свой словарный запас оригинальными ругательствами, это видео вам точно поможет.

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Метки: Юмор   видео   мошенник   мошенничество   прикол   разговор   телефонное мошенничество   
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57k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
чет дохера мата , я тоже матерюсь ну а как не материться если мне эти уроды по 10-12 раз за день названивают .(росбанк продал базу с номером моим)и я тоже их приветствую - че надо дочь *люхи и п*тараса. обычно в ответ - что вы себе позволяете разговор записывается . - записывается ?!!! отлично можешь передать начальству и тому кто тебя ипет и кормит (ну и пару матерных тирад для оленей) в обычной жизни не матерюсь практически пока молотком по пальцу не стукну но в таких ситуациях просто не могу сдержаться . жена ругала по началу что матерюсь люди де выполняют свою работу ..люди могут выбрать другую работу которая не причиняет неудобств окружающим так что пошли они на йух
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39
super.kkk-2016 10 минут назад
Зоопарк с двух сторон. Мне тоже пару раз звонили. Один раз по голосу, совсем молодой. Я ему говорю: Тюрьма по тебе плачет. И он стушевался. Сыкотно видно стало. А лучше вообще не разговаривать, повесил трубку и все.)
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7k
bum-bum 10 минут назад
сука, весь учебник по фене раскатал, мои аплодисменты
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7k
bum-bum 14 минут назад
ха-ха поржал
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7k
bum-bum 18 минут назад
мне вчера из окон позвонили. Я сказал "вечер в хату" и звонок оборвался.
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16k
Злобный Члегр 21 минуту назад
Ржачно!
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11k
Антон Семёныч Полчаса назад
Когда "сотрудник" отдела финансового мониторинга нарвался, на такого же сотрудника, того же отдела, но с большим опытом работы!!!
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37
Mischa Антон Семёныч 11 минут назад
С большим сроком работы
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5k
Dima 37 минут назад
"Пудель дискотечный" - это пять!!!!!!!
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3k
Арт Час назад
Спасибо, поорал знатно)) такое красноречие звучало как песня))) с такими петухами так и надо)
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12k
Объект реальности Час назад
походу попали на того кто недавно откинулся.
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7k
bum-bum Объект реальности 9 минут назад
да кого блиа, просто на шарящего по фене)) учебник был целый по данной теме.
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10k
Seledochnik Час назад
Да это постановка однозначная. Сами же отбывающие сами себе звонят и в сеть по хайпу выкладывают.
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622
лесная лысоешка Час назад
а может это по ставленный аудио спектакль по бумажке? встряли жулики будут время тратить на такие дискуссии!
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749
Александр Maтвийка 2 часа назад
Истерически и до слёз...
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8k
GRuslan 2 часа назад
В офисе коллеги спрашивают чего я ржу, но не стал им ссылку кидать, не стоит нарушать душевное равновесие)))
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6k
Сгусток позитива 2 часа назад
первые пол минуты еще было забавно, но потом понял что 6 минут такой чуши не вынесу... не понимаю смысла этого
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12k
KOSTELLO 3 часа назад
Мне совершенно непонятно желание разводить базары с подобными субъектами.
У меня с ними все просто - "Спасибо, не интересуюсь", кладу трубку.

Хотя может людям просто не с кем разговаривать по жизни, вот они и развлекаются
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760
Дмитрий KOSTELLO 2 часа назад
Много чести мошенникам спасибо говорить.
"Спасибо, мне не интересно" можно сказать только, когда представители интернет провайдеров или мобильных операторов дополнительные услуги пытаются навязать, а иногда даже что-то толковое предлагают.
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515
uid-5j7c27kq Дмитрий 2 часа назад
Реально кстати один раз очень выгодное предложение провайдеры сделали, хотя обычно я их не слушаю и говорю что не интересно, а тут было скучно решил узнать что предлагают, а они мне скидку большую на два года сделали, если эти два года в их фирме ещё буду. А я и так то не планировал ничего менять )
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760
Дмитрий uid-5j7c27kq Час назад
Пару дней назад я даже посмеялся. Мне мобильный оператор предложил в дополнение к мобильной связи свой домашний интернет, что в совокупности будет дешевле для меня на 40% от того, что я сейчас трачу, но оказалось, что именно до моего дома они еще свою линию не довели...
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7k
bum-bum KOSTELLO 8 минут назад
ты просто не шаришь
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2k
Дмитрий ! 3 часа назад
У меня записано несколько моих разговоров с такого рода персонажами. Сходу их "тепло "встречаю". Всегда унижаю их помаксимуму, может надоест и найдут работу. Сейчас даже шкуры звонят. Развели тут маму (67 лет) моего кума на 500к, кредит для этого взяла украткой.
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4k
Diesel 4 часа назад
Встретились два быдла... Слушать противно...
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