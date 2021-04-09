Пудель дискотечный: эпичный разговор с телефонным мошенником

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Мужчина с подвешенным языком словесно задавил телефонного мошенника неожиданными оскорблениями, которые можно разбирать на цитаты. Если вы давно хотели пополнить свой словарный запас оригинальными ругательствами, это видео вам точно поможет.
Внимание! В разговоре присутствует большое количество ненормативной лексики.
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У меня с ними все просто - "Спасибо, не интересуюсь", кладу трубку.
Хотя может людям просто не с кем разговаривать по жизни, вот они и развлекаются
"Спасибо, мне не интересно" можно сказать только, когда представители интернет провайдеров или мобильных операторов дополнительные услуги пытаются навязать, а иногда даже что-то толковое предлагают.