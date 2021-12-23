Личная неприязнь: телефонный мошенник, который не любит геев

1002
1
1
Ненависть к геям победила любовь к легкой наживе. А может быть мошенник хочет перейти на другую сторону и собирает отзывы?
Не его, вот и бесится! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Опасность может подстерегать на каждом шагу
- Неловкий разговор с сыном о сексе
- Пудель дискотечный: эпичный разговор с телефонным мошенником
- Последний натурал на Земле
- Разговор с кактусом по душам
41
Понравилось41
Новости партнёров
- Доктор, я один раз был с мужчиной, вдруг подцепил чего?
- Сдавайте анализы.
Мужик сдал анализы, ждёт результаты. Доктор посмотрел результаты:
- Да, дело плохо, надо принимать очень сильное лекарство, не все его выдерживают.
- Доктор, я всё выдержу, говорите.
- Записывайте. Утром: молоко и селёдку, в обед - молоко, селёдку и солёный огурец, вечером - молоко и солёный огурец.
- Спасибо, доктор, я всё выдержу.
И ушёл. Медсестра смотрит результаты анализов:
- Доктор, у него же всё в порядке!
- Пусть знает для чего мужику жопа нужна.