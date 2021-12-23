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Личная неприязнь: телефонный мошенник, который не любит геев

Личная неприязнь: телефонный мошенник, который не любит геев (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 08:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   геи   мошенник   прикол   разговор   телефонный мошенник   
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Ненависть к геям победила любовь к легкой наживе. А может быть мошенник хочет перейти на другую сторону и собирает отзывы?
Не его, вот и бесится! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Юмор   видео   геи   мошенник   прикол   разговор   телефонный мошенник   
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fin4all 2 часа назад
"Спасибо, Солнышко! " Это пять!
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Frank Borman 8 минут назад
Даже мошенников уже достали геи. А потом думают: чего России ждать от Гейропы.
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1k
Антон Штопаный 58 минут назад
Мужик приходит в КВД:
- Доктор, я один раз был с мужчиной, вдруг подцепил чего?
- Сдавайте анализы.
Мужик сдал анализы, ждёт результаты. Доктор посмотрел результаты:
- Да, дело плохо, надо принимать очень сильное лекарство, не все его выдерживают.
- Доктор, я всё выдержу, говорите.
- Записывайте. Утром: молоко и селёдку, в обед - молоко, селёдку и солёный огурец, вечером - молоко и солёный огурец.
- Спасибо, доктор, я всё выдержу.
И ушёл. Медсестра смотрит результаты анализов:
- Доктор, у него же всё в порядке!
- Пусть знает для чего мужику жопа нужна.
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38k
Alex 59 минут назад
Это пять!
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