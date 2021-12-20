Юморист Гарик Харламов и телефонный мошенник. Часть 2

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Резидент Comedy Club, актер и телеведущий Гарик Харламов вновь пообщался с телефонным мошенником. На этот раз разговаривающий с ним незнакомец представился капитаном полиции.
Юморист же стал на время разговора персональным менеджером банка.
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