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Юморист Гарик Харламов и телефонный мошенник. Часть 2

Юморист Гарик Харламов и телефонный мошенник. Часть 2 (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: Гарик Харламов   Юмор   видео   знамменитости   мошенники   телефонный мошенник   
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Резидент Comedy Club, актер и телеведущий Гарик Харламов вновь пообщался с телефонным мошенником. На этот раз разговаривающий с ним незнакомец представился капитаном полиции.
Юморист же стал на время разговора персональным менеджером банка.

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Метки: Гарик Харламов   Юмор   видео   знамменитости   мошенники   телефонный мошенник   
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Андрей Бертон Час назад
Даже нет желания смотреть. Все комедианты уже выложили аналогичные видео. Им мошенники специально звонят когда с первой секунды камера включена.
Первопроходцем был Слепаков со своей битой.
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Антон Штопаный Час назад
Это гон чистой воды. Я попадал на таких разводил. Там весь расчет на то, что когда вам говорят выдуманные ФИО какого-то человека, которого только что выдумали, вы естественно говорите что такого не знаете и развод продолжается. А если вы сразу на выдуманные ФИО говорите, что знаете этого человека, то на другом конце сразу мошенники сразу понимают, что вы им начинаете подыгрывать и кидают трубку. Им эти диалоги не интересны. У них цель развести человека склонного к диалогу. Мне как то набрал такой же тип, представился сотрудником, назвал ФИО какие то, спросил знаком ли я с этим человеком. Я естественно сказал что знаю, что работал с ним раньше. Он тут же послал меня и бросил трубку. А это голимая, неостроумная постанова.
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