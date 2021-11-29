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Разговор с кактусом по душам

Разговор с кактусом по душам (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 11:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   милота   прикол   разговор   
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Маленькая девочка нашла идеального собеседника, который её понимает и во всем поддерживает.

Очень содержательный разговор

Когда наконец нашла того, кто тебя понимает. Видео необходимо смотреть со звуком.

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Метки: Юмор   видео   дети   милота   прикол   разговор   
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