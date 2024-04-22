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Сообщество Мошенничество 197 постов • 32 подписчика подписаться
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Телефонный мошенник забыл выключить микрофон

Телефонный мошенник забыл выключить микрофон

Автор:
22 апреля 2024 08:00
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   колл-центр   мошенник   разговор   спалился   телефонный мошенник   
2803
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Женщине позвонил мошенник и она решила записать разговор. Злоумышленник с узнаваемым говором во время общения с потенциальной жертвой отошёл что-то "уточнить" у своего коллеги и забыл выключить микрофон.

Более опытный коллега дал ему понять, что в случае неудачи забьет ногами.

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Метки: Видео   колл-центр   мошенник   разговор   спалился   телефонный мошенник   
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20  комментариев
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1k
naf-naf Час назад
Я бы под...бал его, сказал, что его сегодня забьют ногами
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11k
Доктор 37 минут назад
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5k
Василий Афиногенов 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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34k
Slonyash Час назад
И акцент такой специфический...
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55k
Aleksandr Час назад
Я таким гандонам сразу желаю медленно и мучительно сдохнуть от рака. У них дар речи начисто пропадает...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
28k
2k
Никита Сергеевич Час назад
Повезло тётеньке, так бы потом сидела в кредитах.
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482
mosazer Час назад
Сказочный долб**б))
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267
Диман 2 часа назад
Надо было сказать. Надеюсь тебя отлично забьют ногами кусок говна
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33
Бывалый Трус 2 часа назад
Как бы было здорово, если бы все мошенники были такими лохами.
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3k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
Мне с этим договором по оператору связи недели 2 назад звонили. В Эстонию, послал нах
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9k
Alex 2 часа назад
Зеленый хохол еще, не опытный.
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3k
Жирный бот 2 часа назад
Не знаю, зачем с ними говорить.. А уж тем более верить.. Смешно, если бы не было так грустно..
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3612 постов (3576 в горячем)

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