Телефонный мошенник забыл выключить микрофон

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Женщине позвонил мошенник и она решила записать разговор. Злоумышленник с узнаваемым говором во время общения с потенциальной жертвой отошёл что-то "уточнить" у своего коллеги и забыл выключить микрофон.
Более опытный коллега дал ему понять, что в случае неудачи забьет ногами.
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