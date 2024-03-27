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Парень ввёл телефонного мошенника в ступор

Парень ввёл телефонного мошенника в ступор

Автор:
27 марта 2024 08:38
Сообщество : Юмор
Метки: Банк   Видео   Прикол   Юмор   мошенник   телефонный мошенник   
1535
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Парню позвонил мошенник и попытался представиться специалистом службы безопасности банка. Однако автор ролика его немного опередил.

Телефонный мошенник растерялся и не знал, как реагировать.

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Метки: Банк   Видео   Прикол   Юмор   мошенник   телефонный мошенник   
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8  комментариев
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60k
turyst Час назад
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400
CyraxMotorsport 44 секунды назад
Задача, как можно дольше вести общение с мошенником. Первое он очень много потратит время в пустую. Второе, он будет думать, что жертва попалась и можно на что-то рассчитывать, а в конце его ждет эпичный облом, и там его эмоциям не будет предела...
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12k
Властелин 3 минуты назад
Прикольно.
Но когда мне звонят и говорят добрый день меня зовут так то так то я сразу сбрасываю и блокирую номер.
Нет у меня сил и времени над ними шутить и вообще их слушать.
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18k
Сергей 11 минут назад
Меня достал сбер! Постоянно шлет предложения кредита под 29 годовых!
И вот однажды мне звонит девочка и начинает предлагать сбербанконлайн, а я спецом не ставлю чтоб лишний гемор не получить!
Я её опережаю - Вот объясните сначала, я предпенсионер, вы мне предлагаете кредит под такой процент, когда и как мне с будущей пенсии рассчитываться?
Та- я вам не поэтому звоню!
Я - а меня это интересует!
После долгого такого диалога, в конце концов, она сделала долгую паузу и попрощалась!)))
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5k
Serj81 Полчаса назад
Баянчик старый, но забавный
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303
Dima 56 минут назад
ну постанова же 100% )))
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6k
hhwost Час назад
херня. "парень морально задавил мошенника!"
ойнимагупацталом.
и чо? мошеннику стыдно станет и он бросит свой промысел? да ему похер, ссы в глаза - божья роса. уже следующему лоху набирает.

выследи его и отрежь язык и пальцы, чтобы неповадно было бабушек обманывать, вот будешь герой. а так просто пи..дабол ютубный
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36k
Fat Lynx Час назад
Хочешь победить? Возглавь!
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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