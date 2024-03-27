Парень ввёл телефонного мошенника в ступор

1535
1
1
Парню позвонил мошенник и попытался представиться специалистом службы безопасности банка. Однако автор ролика его немного опередил.
Телефонный мошенник растерялся и не знал, как реагировать.
Источник:
Ссылки по теме:
- Короткий разговор с мошенником, притворяющимся полицейским
- "Не по бумажке пошло?": забавный разговор мужчины с мошенником
- Чудесное исцеление инвалида-колясочника
- Личная неприязнь: телефонный мошенник, который не любит геев
- Чебурашка, которому не нужна денежка банка
Новости партнёров
Но когда мне звонят и говорят добрый день меня зовут так то так то я сразу сбрасываю и блокирую номер.
Нет у меня сил и времени над ними шутить и вообще их слушать.
И вот однажды мне звонит девочка и начинает предлагать сбербанконлайн, а я спецом не ставлю чтоб лишний гемор не получить!
Я её опережаю - Вот объясните сначала, я предпенсионер, вы мне предлагаете кредит под такой процент, когда и как мне с будущей пенсии рассчитываться?
Та- я вам не поэтому звоню!
Я - а меня это интересует!
После долгого такого диалога, в конце концов, она сделала долгую паузу и попрощалась!)))
ойнимагупацталом.
и чо? мошеннику стыдно станет и он бросит свой промысел? да ему похер, ссы в глаза - божья роса. уже следующему лоху набирает.
выследи его и отрежь язык и пальцы, чтобы неповадно было бабушек обманывать, вот будешь герой. а так просто пи..дабол ютубный