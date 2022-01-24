В Нижнем Новгороде силовики жестко скрутили мигрантов-наркоторговцев

Штатная операция силовиков в Новгороде. Цель: принять парочку барыг из «гостей» и пресечь распространение ядовитой дряни, которой они торговали.

Никаких жестких мер не планировалось - надо было просто «упаковать» двух торгашей и доставить в отделение. А эти товарищи стали сопротивляться. Уж не знаю, кому из них пришло в голову артачиться перед взводом силовиков, но они это сделали.

Поэтому с ними уже не церемонились.

Стандартная процедура «рожей в землю» приняла некоторый оттенок БДСМ: одного от души прижали к асфальту, взяли за волосы и стали вежливо интересоваться фамилией и количеством веществ в его авто.