В Нижнем Новгороде силовики жестко скрутили мигрантов-наркоторговцев

Барыги оказали сопротивление, но быстро об этом пожалели.
Штатная операция силовиков в Новгороде. Цель: принять парочку барыг из «гостей» и пресечь распространение ядовитой дряни, которой они торговали.
Никаких жестких мер не планировалось - надо было просто «упаковать» двух торгашей и доставить в отделение. А эти товарищи стали сопротивляться. Уж не знаю, кому из них пришло в голову артачиться перед взводом силовиков, но они это сделали.
Поэтому с ними уже не церемонились.
Стандартная процедура «рожей в землю» приняла некоторый оттенок БДСМ: одного от души прижали к асфальту, взяли за волосы и стали вежливо интересоваться фамилией и количеством веществ в его авто.
Второго тоже помяли: его оседлал один из сотрудников, а когда «гость» недовольно заерзал, еще и получил по ребрам.
«Как вас задержали?»
«Блестяще!»
Нормальное такое задержание - и довольно показательное. С нелюдями, которые продают смертельную дрянь, по-другому, наверное, и нельзя. А сотрудникам - только уважение, а еще здоровья и сил, чтобы и дальше давили эту наркотическую погань, которая травит нашу страну.
Источник:
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И так же поступать с разливающими контрафактную водяру.
Мне филиппинский нравится.
Эти два отдельных простых предложения никак не могут быть в одном.
Разве нет? Я даже к УСКН отношения не имел, но меня это смущает. Или меня одного?
"Принять парочку барыг" - никак не влияет на "распространение ядовитой дряни", РАЗВЕ НЕТ?
Это как срезать в лесу два опенка, после первого же дождя вырастет на том же месте еще столько же КАК МИНИМУМ. Пока грибницу не уничтожишь... А она может на сотни метров уходить под землей.
А то, что они "гости"? Это к чему? Не факт, что грибница тоже из "гостей", и неизвестно, из каких неожиданных мест она произрастает...
Короче, новость, вызывающая гордость за действия силовиков, прям, куда деваться...