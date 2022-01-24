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В Нижнем Новгороде силовики жестко скрутили мигрантов-наркоторговцев

В Нижнем Новгороде силовики жестко скрутили мигрантов-наркоторговцев (1 фото + 3 видео)

Автор:
24 января 2022 14:45
Сообщество : Криминал
Метки: барыги   вещества   задержание   мигрант   новгород   операция   силовики   сотрудники   
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Барыги оказали сопротивление, но быстро об этом пожалели.

Штатная операция силовиков в Новгороде. Цель: принять парочку барыг из «гостей» и пресечь распространение ядовитой дряни, которой они торговали.

Никаких жестких мер не планировалось - надо было просто «упаковать» двух торгашей и доставить в отделение. А эти товарищи стали сопротивляться. Уж не знаю, кому из них пришло в голову артачиться перед взводом силовиков, но они это сделали.

Поэтому с ними уже не церемонились.

Стандартная процедура «рожей в землю» приняла некоторый оттенок БДСМ: одного от души прижали к асфальту, взяли за волосы и стали вежливо интересоваться фамилией и количеством веществ в его авто.


Второго тоже помяли: его оседлал один из сотрудников, а когда «гость» недовольно заерзал, еще и получил по ребрам.

«Как вас задержали?»

«Блестяще!»


Нормальное такое задержание - и довольно показательное. С нелюдями, которые продают смертельную дрянь, по-другому, наверное, и нельзя. А сотрудникам - только уважение, а еще здоровья и сил, чтобы и дальше давили эту наркотическую погань, которая травит нашу страну.



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Метки: барыги   вещества   задержание   мигрант   новгород   операция   силовики   сотрудники   
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38  комментариев
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1k
patrik1313 2 часа назад
Наркоторговцев надо или на ПЖ или расстрел. Очень много жизней они губят.
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1k
Моя Родина - СССР. 12 минут назад
Поймал себя на мысли что хочу в силовики, чуркам пинки в бошки раздавать, причем только силовикам это можно, на улице подерешься, разжигание межнациональной розни пришьют, а так иногда хочется зарядить чуркам, потому что в край оборзели и развелось их необоснованно много.
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1k
Bar 15 минут назад
Ну хотя бы этих то сожгут показательно на центральной площади?
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7k
Trenzel2003 17 минут назад
Надеюсь им что нибудь поломали, пока задерживали.
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11k
Inlex 41 минуту назад
Морду в кровь чтобы зубы россыпью на асфальт... в протоколе подпишется "поскользнулся, упал сам"... мигранты да еще и торговцы наркотой....
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1k
Vad 43 минуты назад
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2k
Natali 45 минут назад
В коричневых штанах стажер у них?))) Делали бы такие задержания всем, кто оказывает сопротивление, особенно наглым курицам, сразу бы научились и скорым уступать и задом ехать
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1k
Дмитрий 46 минут назад
Если это действительно барыги, то сами заслужили. Так им и надо. Правда на ситуацию с наркоторговлей это никак не влияет. Мордой в пол/асфальт/землю нужно укладывать и организаторов и производителей, а их пока менты только крышуют или оберегают от конкурентов. Все остальное - игра на публику и работа на статистику.
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−155
Сигизмунд Лазаревич 51 минуту назад
Это жестко? Это нежно. Задерживать наркоторговцев надо отрубая им ноги.
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5k
Александр 57 минут назад
Это психология. Вот ты сидишь в машине... думаешь что жизнь удалась и у тебя всё хорошо, а потом бах и тебя мордой в грязь да в наручники, да по ребрам. Оперативники сами ставят задачу бойцам собра (ну или кто там). После такого радушного приема обычно легче расколоть.
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1k
Леонид Час назад
Судя по лобовому , хотели такой трюк иполнить?
Ссылка www.youtube.com
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975
Максим Максимов Час назад
самое лучшее наказание для этих у6людков: накачать их ихней же отравой по предсмертного состояния и скорую помощь вызывать только для того, чтобы зафиксировать "смерть от передозировки"
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10k
Максимка Час назад
Когда уже начнут перенимать опыт других стран по борьбе с наркоторговцами?
Мне филиппинский нравится.
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19k
Luc72 Час назад
"Цель: принять парочку барыг из «гостей» и пресечь распространение ядовитой дряни, которой они торговали."

Эти два отдельных простых предложения никак не могут быть в одном.
Разве нет? Я даже к УСКН отношения не имел, но меня это смущает. Или меня одного?
"Принять парочку барыг" - никак не влияет на "распространение ядовитой дряни", РАЗВЕ НЕТ?
Это как срезать в лесу два опенка, после первого же дождя вырастет на том же месте еще столько же КАК МИНИМУМ. Пока грибницу не уничтожишь... А она может на сотни метров уходить под землей.
А то, что они "гости"? Это к чему? Не факт, что грибница тоже из "гостей", и неизвестно, из каких неожиданных мест она произрастает...

Короче, новость, вызывающая гордость за действия силовиков, прям, куда деваться...
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6k
workmen77 Час назад
Может оно и так, но где собственно видео с наркотой и сопротивлением? По факту мы видим каких то чуваков лежащих на земле и силовиков их топчащих. Или мы должны верить всему, о чем докладывает МВД? Однажды они так и про Ивана Голунова докладывали, что задержали злостного наркоторговца.
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
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39k
Alex 2 часа назад
Ништяк! Расстрелять ублюдков
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1k
Max 2 часа назад
Между Нижним Новгородом и Новгородом разница около 900 км. Автор - жертва ЕГЭ?
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591
Dimon 2 часа назад
И только представители кавказкой Макакии чувствуют себя с силовиками уверенно и посылают их нах..й!
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432
imho Dimon 57 минут назад
У нас на Теплом стане насваем торгуют в открытую прям при сотрудниках и всем пох.
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4k
Том Сойер 2 часа назад
Мигрантов-наркобарыг отмудохали.....? Так, (смотри картинку)
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305
felix 2 часа назад
Дорогие ботинки)) ну у того, кто ходит и попинывает
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