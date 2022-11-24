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Силовики из ФСБ предотвратили теракт на газопроводе «Южный поток» и задержали подозреваемых

Силовики из ФСБ предотвратили теракт на газопроводе «Южный поток» и задержали подозреваемых

Автор:
24 ноября 2022 15:25
Сообщество : Криминал
Метки: Диверсия   взрывчатка   газопровод   мина   подозреваемые   силовики   следствие   теракт   фсб   южный поток   
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Вероятные диверсанты - граждане России. При себе у них была взрывчатка, деньги и средства связи с куратором из Украины.

Сотрудники ФСБ выследили и скрутили подозреваемых в подготовке подрыва на газопроводе в Волгоградской области. Газ по нему идёт в Турцию и Европу.

Это трое граждан России, которых курировал агент спецслужб из Украины.

При себе у них было 4 магнитные мины, 4 килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей. Также изъяли телефоны с перепиской с их куратором из СБУ и координаты места подрыва. Сейчас ведётся следствие и выясняется, как их завербовали.

На граждан завели уголовные дела о подготовке теракта, участии в террористическом сообществе и его организации, а также незаконном обороте взрывчатки.

Ранее, 15 ноября, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что за текущий год в Центральном федеральном округе было предотвращено 9 диверсий.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Диверсия   взрывчатка   газопровод   мина   подозреваемые   силовики   следствие   теракт   фсб   южный поток   
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9  комментариев
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26k
albedo 2 часа назад
Дать огромные сроки.
Чтобы другим неповадно было.
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5k
heta 5 минут назад
Вот жеж гниды....
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3k
Вовака 13 минут назад
А северные ипанули пиндосы, что им мешает заипашить южный?
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August

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