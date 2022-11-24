Силовики из ФСБ предотвратили теракт на газопроводе «Южный поток» и задержали подозреваемых

Вероятные диверсанты - граждане России. При себе у них была взрывчатка, деньги и средства связи с куратором из Украины.
Сотрудники ФСБ выследили и скрутили подозреваемых в подготовке подрыва на газопроводе в Волгоградской области. Газ по нему идёт в Турцию и Европу.
Это трое граждан России, которых курировал агент спецслужб из Украины.
При себе у них было 4 магнитные мины, 4 килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей. Также изъяли телефоны с перепиской с их куратором из СБУ и координаты места подрыва. Сейчас ведётся следствие и выясняется, как их завербовали.
На граждан завели уголовные дела о подготовке теракта, участии в террористическом сообществе и его организации, а также незаконном обороте взрывчатки.
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Ранее, 15 ноября, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что за текущий год в Центральном федеральном округе было предотвращено 9 диверсий.
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АНТИФИШКИ
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Чтобы другим неповадно было.