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Поохотился: олень рогами "поздоровался" с охотником

Поохотился: олень рогами "поздоровался" с охотником (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2022 12:08
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   олень   охота   охотник   последствия   
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На мужчину во время охоты выбежал олень и как следует боднул его. Охотник опубликовал в сети несколько фотографий с последствиями "знакомства" с животным.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой, детям и беременным женщинам.

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Метки: в мире   видео   животные   олень   охота   охотник   последствия   
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469
Киса Кацман Час назад
все по-чесноку
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982
QQ 17 минут назад
Справедливо
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4k
Leonid Полчаса назад
МО-ЛО-ДЕЦ!!! Лучшее видео в этом году!
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30k
ACU900 40 минут назад
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1k
GoInDown Час назад
Все норм, кто к нам с ружьем придет, по еб...лу рогами получит.
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31k
Седой Час назад
Самооборона разрешена, олень не превышал, у него даже оружия не было. Может он хотел отомстить Рашкину?
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7k
TheDimking Час назад
Ты пришел с ружьем в его дом. Получи.
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Mr.Adamson

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