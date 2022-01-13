Поохотился: олень рогами "поздоровался" с охотником

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На мужчину во время охоты выбежал олень и как следует боднул его. Охотник опубликовал в сети несколько фотографий с последствиями "знакомства" с животным.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой, детям и беременным женщинам.
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