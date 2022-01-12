Мужчина чуть не стал добычей пумы

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Проживающий в окрестностях Лос-Анджелеса мужчина чуть не погиб во время прогулки в горах. К нему со спины подкралась голодная пума и попыталась напасть.
К счастью, автор видео смог отпугнуть хищницу. Пума спряталась в кустах и продолжила наблюдать за мужчиной.
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