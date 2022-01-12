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Мужчина чуть не стал добычей пумы

Мужчина чуть не стал добычей пумы (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 08:48
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   повезло   пума   сша   
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Проживающий в окрестностях Лос-Анджелеса мужчина чуть не погиб во время прогулки в горах. К нему со спины подкралась голодная пума и попыталась напасть.
К счастью, автор видео смог отпугнуть хищницу. Пума спряталась в кустах и продолжила наблюдать за мужчиной.

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Метки: в мире   видео   животные   повезло   пума   сша   
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5  комментариев
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19k
SolomonA 2 часа назад
Киса просто поиграть хотела! Злыдень...
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1k
GoInDown Час назад
малыш, поиграть хочет)
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9k
Владимир 3 часа назад
За предыдущие 100 лет 126 атак, 27 смертельных.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fatal_cougar_attacks_in_North_Americahttps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fatal_cougar_attacks_in_North_America
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