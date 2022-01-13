Cпасение собаки, увязшей в грязи

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Фермер возвращался домой и услышал жалобный лай. Мужчина пошёл на звук и наткнулся на собаку, увязшую в грязи. Автор видео не растерялся и помог животному.
Спасение собаки мужчина запечатлел на видео. Сейчас животное чувствует себя хорошо.
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