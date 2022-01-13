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Cпасение собаки, увязшей в грязи

Cпасение собаки, увязшей в грязи (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2022 11:39
Сообщество : Животные
Метки: Россия   в мире   видео   добро   животные   собака   спасение   
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Фермер возвращался домой и услышал жалобный лай. Мужчина пошёл на звук и наткнулся на собаку, увязшую в грязи. Автор видео не растерялся и помог животному.
Спасение собаки мужчина запечатлел на видео. Сейчас животное чувствует себя хорошо.

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Метки: Россия   в мире   видео   добро   животные   собака   спасение   
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5  комментариев
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5k
VL 2 часа назад
Видя как рег тщательно ракурсы выбирает и масштабирует видео, не очень торопясь спасать пса, поселяются в голове смутные подозрения, если говорить языком киноклассики... Тут бы определиться, собаку быстрее спасать, или надрочить лайков в тиктоке... Вопрос!
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48k
zloykoyot 55 минут назад
Хорошее кино. Шёл по полю из говна фермер. С доской под мышкой, чисто на всякий случай. Слышит - лает кто-то. Думает: "Пля, а не мой ли это Шарик в говне утонул как раз так как надо, по шею? И не пойти ли мне снять ролик как я его героически спасаю? Доска вот есть как раз. Пожалуй, пойду и сниму." И пошёл. И снял. И спас. Аплодисменты, занавес, чёрная картинка с надписью Director кто-то там.
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14k
Объект реальности Час назад
Что за хренов фермер собачку в навозе утопил.
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341
Антиха́хел 2 часа назад
Или спасать, или пиариться!
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31k
Korolev 2 часа назад
Это не грязь...
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