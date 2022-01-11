Как рычит королевская кобра?

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Знали ли вы, что королевские кобры умеют не только шипеть, но и рычать? Звук при просмотре видео обязателен.
Не стоит подходить к хищнику, который только что поймал добычу и собирается её съесть.
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- А видео?
Что правда? А почему?
Да честно говоря к кобре как-то совсем не тянет подходить. Хоть она с добычей, хоть просто мимо ползет...