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Как рычит королевская кобра

Как рычит королевская кобра (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 11:46
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   змея   кобра   королевская кобра   
721
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Знали ли вы, что королевские кобры умеют не только шипеть, но и рычать? Звук при просмотре видео обязателен.
Не стоит подходить к хищнику, который только что поймал добычу и собирается её съесть.

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Метки: в мире   видео   животные   змея   кобра   королевская кобра   
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7k
Sterling Malory Archer Час назад
Хде приколы про тёщу?
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13k
Алекс 5 минут назад
Звук при просмотре видео обязателен.
- А видео?
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10k
Alex 21 минуту назад
"Не стоит подходить к хищнику, который только что поймал добычу и собирается её съесть."
Что правда? А почему?

Да честно говоря к кобре как-то совсем не тянет подходить. Хоть она с добычей, хоть просто мимо ползет...
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466
Собака Час назад
Как рычит королевская кобра?
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