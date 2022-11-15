Мазила: счастливый день в жизни зайца

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Отправившийся на охоту мужчина умудрился не попасть в неподвижную цель с близкого расстояния.. Заяц может смело праздновать второй день рождения.
Когда косой вовсе не заяц, а охотник. Заяц побежал за лотерейным билетом?
Источник:
АНТИФИШКИ
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там дальше охотник по следу пошел, через 100 метров нашел этого зайца, тот от смеха умер
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