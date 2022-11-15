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Мазила: счастливый день в жизни зайца

Мазила: счастливый день в жизни зайца

Автор:
15 ноября 2022 10:44
Сообщество : Животные
Метки: Заяц   видео   животные   косой   охота   охотник   промах   
1044
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Отправившийся на охоту мужчина умудрился не попасть в неподвижную цель с близкого расстояния.. Заяц может смело праздновать второй день рождения.
Когда косой вовсе не заяц, а охотник. Заяц побежал за лотерейным билетом?

Источник:

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Метки: Заяц   видео   животные   косой   охота   охотник   промах   
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15  комментариев
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2k
Константин 51 минуту назад
видео не полное, я смотрел.
там дальше охотник по следу пошел, через 100 метров нашел этого зайца, тот от смеха умер
)
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2k
ZOV 10 минут назад
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315
Dragon 18 минут назад
Надеюсь не будет как в анекдоте с лосем: "Что-то я всё пью, пью, а мне всё хуже и хуже.
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23k
Serg2001 Полчаса назад
Это был специальный пуленепробиваемый заяц
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13k
Алексей 41 минуту назад
Автор охотник? Сам пробовал стрелять??
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2k
MPEG-8 46 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
americos Час назад
Ну и кто из них косой?
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19k
Mexanik79 Час назад
Ссылка coub.com
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15k
Alex 2 часа назад
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26k
Киры4 2 часа назад
Заяц к друзьям побежал поржать.
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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2
Sata33 2 часа назад
Да охота вообще нифига не простое дело , особенно на барсука или утку . В одном случае окопы копать , в другом по болоту скакать )
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2
Sata33 Serg2001 19 минут назад
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