Без брызг: "великолепная" техника прыжка в воду

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Парень решил совершить эффектный прыжок в воду, однако в последний момент передумал. Герой видео замешкался и в какой-то момент сорвался.
Заслуженные 6.0. В видео присутствует ненормативная лексика.
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