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Без брызг: "великолепная" техника прыжка в воду

Без брызг: "великолепная" техника прыжка в воду (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2022 09:55
Метки: видео   водоем   неудача   падение   прыжок   река   фейл   
1181
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Парень решил совершить эффектный прыжок в воду, однако в последний момент передумал. Герой видео замешкался и в какой-то момент сорвался.
Заслуженные 6.0. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   водоем   неудача   падение   прыжок   река   фейл   
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9  комментариев
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42k
dima423 2 часа назад
))) повеселила надпись на видео "не повторять, опасно"... хорошо что написали, а то че то так захотелось повторить)))
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31k
Седой 24 минуты назад
Пить надо меньше...
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4k
Дмитрий 37 минут назад
Оценка 10.0 и сложность прыжка коэффициент - 4.5 думаю! Не меньше.
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16k
ЦСКА 39 минут назад
Без брызг: "великолепная" техника прыжка в водуПосмотреть
Без брызг: "великолепная" техника прыжка в воду
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1k
Anton Chigurh 47 минут назад
бобошка
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5k
ZiDAN10 Час назад
Без брызг: "великолепная" техника прыжка в водуПосмотреть
Без брызг: "великолепная" техника прыжка в воду
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24
сульфазин 2 часа назад
очко сыграло
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59k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
премию этому чудаку. и медаль кило на 20.
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11k
котегRUS 2 часа назад
аж хруст пошел..
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Alex Chebrikov

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