Болезненный прыжок в бассейн

1976
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Мужчина захотел впечатлить друзей своим прыжком в бассейн. Прыжок получился и вправду оригинальным и впечатляющим, однако герой ролика явно захочет его забыть.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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