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Болезненный прыжок в бассейн

Болезненный прыжок в бассейн (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 10:34
Метки: бассейн   видео   неудача   падение   прыжок   фейл   
1976
1
1
Мужчина захотел впечатлить друзей своим прыжком в бассейн. Прыжок получился и вправду оригинальным и впечатляющим, однако герой ролика явно захочет его забыть.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: бассейн   видео   неудача   падение   прыжок   фейл   
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631k
Alexey Berestenko 2 часа назад
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929
Алексей 7 минут назад
да вы же сюда все и заходите, вот такое посмотреть...
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16k
speaktr-st 7 минут назад
Сколько долбоиопов убилось под вот эти вот "давай пупсик"?
Позеры херовы. Ладно бы ради геройства какого, а за доступ к дырке...
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11k
Krapiv 13 минут назад
- Парни, кончайте эти сопли! Вас ждёт вторая серия!
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1k
Женя Женя78 23 минуты назад
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29k
Игорь 24 минуты назад
Кто тут есть из диванных психологов! Скажите - это нормально, что я когда вижу подобные сюжеты где идиоты огребают из-за свой тупости - не испытываю жалости к ним? Скорее наоборот.
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161
Сервис 24 минуты назад
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364
Володя Терно Полчаса назад
Паркур в сауне не прошел.
Включить в номинацию на премию Дарвина!
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14k
Minos 42 минуты назад
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7k
Tamdima 47 минут назад
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6k
DenOFF 48 минут назад
Да фигня, главное просмотров будет много. А мозги то и не к чему.
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22k
Inter Час назад
пупсик обосрался жидко..
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1k
Хансон Абадир Час назад
уффффф больно)))
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6k
klop Час назад
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5k
Борис Карабанов Час назад
Обидно то, что таких дебилов потом лечат за счёт средств медстрахования. На лечение придурка уйдут сотни тысяч из кармана нормальных людей и в ущерб им. За свой счёт надо лечить разного рода экстремалов, зацеперов и прочих идиотов, которые уродуются сугубо по собственному осознанному желанию.
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832
Hallo FreeSpace Час назад
да , на ровном месте , на бильярдном столе...
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Ведь, если в башне по..бень То, что еб..нь, что не еб..нь!
Если в башне по..бень Что еб..нь, что не еб..нь!
Раньше был он пьющий парень, А теперь он стал качком.
Но меня он не запарил, Он остался дурачком.
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2k
azuver 2 часа назад
Впечатлил.Ули.
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206
Faithless 2 часа назад
Саечку за испуг
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18k
Serg2001 2 часа назад
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