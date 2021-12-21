Неудачная попытка спуститься в темноте с кровати

FISHKINET
«Я устал». Шура устроил истерику на съемках шоу для НТВ (2 фото + 1 видео) «Я устал». Шура устроил истерику на съемках шоу для НТВ (2 фото +... Коллекция автоприколов в картинках Коллекция автоприколов в картинках Мелодрама в трех частях: как мужик в суде боролся, чтобы не платить алименты за неродную дочь Мелодрама в трех частях: как мужик в суде боролся, чтобы не... Новогодний тест по фильму "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Новогодний тест по фильму "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Москвичи вышвырнули из автобуса двух бородатых "зайцев" Москвичи вышвырнули из автобуса двух бородатых "зайцев" Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка Владелец "Теслы" демонстративно взорвал машину, когда узнал о стоимости её ремонта Владелец "Теслы" демонстративно взорвал машину, когда узнал о... СМС-переписки, после прочтения которых просто невозможно убрать с лица ухмылку СМС-переписки, после прочтения которых просто невозможно убрать с... Кем был тот самый лысый и морщинистый старикашка из Шоу Бенни Хилла? Кем был тот самый лысый и морщинистый старикашка из Шоу Бенни Хилла? Правозащитники показали "работу" типичной "пресс-хаты" в российской колонии Правозащитники показали "работу" типичной "пресс-хаты" в... Депутат Мосгордумы недоумевает, с какой стати вообще платить пенсии Депутат Мосгордумы недоумевает, с какой стати вообще платить пенсии Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 67 Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 67 Смекалистый друг человека Смекалистый друг человека Массовое ДТП в центре Москвы Массовое ДТП в центре Москвы Япона-школа: как и чему учат маленьких жителей Страны восходящего солнца Япона-школа: как и чему учат маленьких жителей Страны восходящего... Дружба крепкая не сломается Дружба крепкая не сломается Сам себе весёлый друг Сам себе весёлый друг «Джентльмены удачи»: любопытные моменты сценария, не попавшие в фильм «Джентльмены удачи»: любопытные моменты сценария, не попавшие в фильм 15 снимков из России, которые удивили иностранцев 15 снимков из России, которые удивили иностранцев
Главная > Видео 
Неудачная попытка спуститься в темноте с кровати

Неудачная попытка спуститься в темноте с кровати (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 11:56
Метки: в мире   видео   кровать   люди   неудача   падение   фейл   
556
1
1
Парень решил спуститься со своей кровати, однако удача в тот день была явно не на его стороне. Герой видео попытался наступить на вращающийся стул, но тот оказался повёрнут не в нужную сторону.
Крайне неудачная попытка спуститься с кровати попала на видео.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: в мире   видео   кровать   люди   неудача   падение   фейл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Злокрыс 2 часа назад
и даже американский флаг не спас
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Сергей Полчаса назад
Хреновый моряк, даже не проснулся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Хансон Абадир 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
486
SHAGREEN 48 минут назад
Чет ни куя не смешно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димка Смола/67 Час назад
Второй даже не дрогнул, видимо не в первой )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Vacony 2 часа назад
заметили как малой глаза открыл по итогу ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире "Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире Девушка, которой не стоит работать официанткой Девушка, которой не стоит работать официанткой Встреча с тиктокером на дороге Встреча с тиктокером на дороге Неудачная фотосессия Человека-паука Неудачная фотосессия Человека-паука Работник метро не справился с поломоечной машиной и упал вместе с ней с платформы Работник метро не справился с поломоечной машиной и упал вместе с ней с платформы Болезненный прыжок в бассейн Болезненный прыжок в бассейн
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

540028



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Почему веганы стремятся копировать еду мясоедов?
0
240
Почему веганы стремятся копировать еду мясоедов?
Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка
8
131
Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка
Набирающие популярность
Автовсячина
0
3
Автовсячина
Что делать, когда все плохо, и становится только хуже?
0
6
Что делать, когда все плохо, и становится только хуже?
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Минутка милости
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#люди#ватермарк#кино#факты#подборка#дтп#фотографии#криминал
#фото#история#в мире#автомобили#Ynews#автомир#интересное#аварии#Москва#позитив
#интересно#животные#Россия#картинки#СССР#Разное#дети#сша#космос#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться