Неудачная попытка спуститься в темноте с кровати

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Парень решил спуститься со своей кровати, однако удача в тот день была явно не на его стороне. Герой видео попытался наступить на вращающийся стул, но тот оказался повёрнут не в нужную сторону.
Крайне неудачная попытка спуститься с кровати попала на видео.
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