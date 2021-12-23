Фаталити: пьяный боец случайно сломал ноутбук за 50 тысяч

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Хозяин квартиры и гость пожалели, что оставили ноутбук рядом с местом своего тренировочного боя на кухне. Боевое настроение сменилось резким отрезвлением.
Застолье прошло удачно. Видео содержит ненормативную лексику.
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