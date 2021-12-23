FISHKINET
Сообщество Юмор 13585 постов • 2779 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Фаталити: пьяный боец случайно сломал ноутбук за 50 тысяч

Фаталити: пьяный боец случайно сломал ноутбук за 50 тысяч (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 10:47
Сообщество : Юмор
Метки: видео   кухня   неудача   ноутбук   падение   прикол   фейл   
213
1
1
Хозяин квартиры и гость пожалели, что оставили ноутбук рядом с местом своего тренировочного боя на кухне. Боевое настроение сменилось резким отрезвлением.
Застолье прошло удачно. Видео содержит ненормативную лексику.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   кухня   неудача   ноутбук   падение   прикол   фейл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Денис 48 минут назад
Ну попал на замену матрицы. Делов то на пару тыщ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
13k
Вася 22 минуты назад
сиське
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Колорад Полчаса назад
Был ноутбук, стал неттоп!

Монитор купят и будут дальше в танки гонять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
dima423 41 минуту назад
да херня война)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Скромная звезда «Плейбоя»: что стало с «Рабыней Изаурой» Луселией Сантус (15 фото) Скромная звезда «Плейбоя»: что стало с «Рабыней Изаурой» Луселией Сантус (15 фото) Недолго мальчики катались Недолго мальчики катались Иногда стоит прислушиваться к советам друга Иногда стоит прислушиваться к советам друга Когда неуклюжесть твоё второе имя Когда неуклюжесть твоё второе имя Девушка чуть покалечилась, когда решила снять толстовку на беговой дорожке Девушка чуть покалечилась, когда решила снять толстовку на беговой дорожке Парень проиграл в битве с тумбой в подъезде Парень проиграл в битве с тумбой в подъезде
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

586330



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
СМС-переписки, после прочтения которых просто невозможно убрать с лица ухмылку
1
35
СМС-переписки, после прочтения которых просто невозможно убрать с лица ухмылку
Распил России. Как в 90-е Соединенные Штаты едва не отобрали у России Северный Морской путь и все Северные земли Арктики
4
110
Распил России. Как в 90-е Соединенные Штаты едва не отобрали у России Северный Морской...
Набирающие популярность в сообществах
Предпосылки&nbsp; появления праздника – Дня энергетической промышленности
1
3
Предпосылки  появления праздника – Дня энергетической промышленности
Я - православная ведьма!
0
26
Я - православная ведьма!
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ватермарк#интересно#Россия#люди#кино#приколы#Ynews#аварии#дети
#Юмор#животные#история#СССР#автомобили#позитив#подборка#Жизнь#авто аварии#знаменитости
#прикол#факты#интересное#картинки#дтп#автомир#в мире#полиция#Реакция#истории

На что жалуетесь?

Вернуться