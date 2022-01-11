Собаки из приюта выбирают себе новогодний подарок

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Сотрудники ирландского приюта для собак «Dogs Trust» недавно опубликовали милое видео. Четвероногим друзьям человека позволили выбрать себе новогодний подарок из множества игрушек, присланных неравнодушными пользователями сети.
Собачья радость
Работники приюта разложили на полу присланные игрушки и позволили животным выбрать себе подарок по душе.
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