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Собаки из приюта выбирают себе новогодний подарок

Собаки из приюта выбирают себе новогодний подарок (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 12:47
Сообщество : Животные
Метки: Игрушки   видео   добро   животные   милота   собаки   
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Сотрудники ирландского приюта для собак «Dogs Trust» недавно опубликовали милое видео. Четвероногим друзьям человека позволили выбрать себе новогодний подарок из множества игрушек, присланных неравнодушными пользователями сети.

Собачья радость

Работники приюта разложили на полу присланные игрушки и позволили животным выбрать себе подарок по душе.

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Метки: Игрушки   видео   добро   животные   милота   собаки   
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4  комментария
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19k
SolomonA Час назад
А это точно приют? Что-то уж больно породистые "постояльцы", причем породы не из дешевых - корги, ротвейлер, бордер-колли, гончие...
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783
likiloki Полчаса назад
Для собак эти игрушки ценней новых. Заметно, что в основном они выбирали понравившийся запах, а потом уже знакомились с другими достоинствами игрушки
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14k
Совранский 46 минут назад
Спасибо автору, улыбнул))
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