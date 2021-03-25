Постоянный клиент, которому всегда рады

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К небольшой кофейне часто приходит необычный усатый клиент, который никогда не скандалит и заказывает только одно лакомство. Одно из таких посещений работница кофейни запечатлела на видео.
Один молочино, пожалуйста
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Что с оставшимся молоком делать?
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