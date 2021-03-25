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Сообщество Без кота и жизнь не та 849 постов • 367 подписчиков подписаться
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Постоянный клиент, которому всегда рады

Постоянный клиент, которому всегда рады (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 13:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   добро   животные   кот   кофейня   милота   
392
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К небольшой кофейне часто приходит необычный усатый клиент, который никогда не скандалит и заказывает только одно лакомство. Одно из таких посещений работница кофейни запечатлела на видео.

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Метки: видео   добро   животные   кот   кофейня   милота   
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26k
Антон 2 часа назад
Покормил котика - карма на единицу стала чище.
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3k
Алексей Куликов 4 минуты назад
Ветеринары говорят, что котов нельзя молоком кормить. Собственно как и ежей.
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723
★Lucifer★ Час назад
Ну отопьёт он 3 сантиметра от верха, дальше морда не влезет...
Что с оставшимся молоком делать?
Или продавец остатки сам допивает?
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20k
hebpat ★Lucifer★ Час назад
в капучино пойдёт
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2k
Хрюн Час назад
За котейку плюс «отдуши» !
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1k
Aleksandr Karin 2 часа назад
Постоянный клиент, которому всегда радыПосмотреть
Постоянный клиент, которому всегда рады
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